Telefòn Google Pixel 8 ak Pixel Watch 2 devwale nan videyo teaser ofisyèl yo

Anvan evènman lansman ofisyèl li an Oktòb, Google te ban nou yon apèsi sou telefòn Pixel 8 k ap vini li yo ak Pixel Watch 2 trè antisipe nan yon videyo teaser ofisyèl. Videyo teaser la montre dèyè ak bò aparèy yo, bay yon aperçu sou konsepsyon an. Paj aterisaj la pou nouvo seri pyès ki nan konpitè tou sijesyon sou sa k ap vini an.

Dapre Google, telefòn Pixel 8 yo pral prezante Kamera Pixel ki pi avanse yo, ansanm ak Google AI pou amelyore eksperyans itilizatè yo. Konpayi an mete aksan sou karakteristik koreksyon foto ki mache ak AI tankou gonm majik pou retire dezord background ak Photo Unblur. Karakteristik sa yo deja disponib sou aparèy Pixel ki deja egziste, ansanm ak karakteristik Live Translate ki transkri konvèsasyon an tan reyèl.

Imaj fwit yo sijere ke telefòn Google Pixel 8 yo pral kenbe plas fizik SIM kat la, malgre konvèsasyon an ap grandi sou teknoloji eSIM. Pixel 8 Pro a gen anpil chans disponib nan opsyon koulè ble, gri, krèm, ak nwa, pandan y ap montre Pixel 8 debaz la ak yon fini lò woz-woz.

Nan tan lontan an, telefòn Pixel Google yo te fè lwanj pou kamera fò yo, lavi long batri yo, ak pèfòmans jeneral yo. Piksèl Watch la, sepandan, te yon ti jan kenbe pa lavi batri dezavantaj.

Anons telefòn Google Pixel 8 yo vini nan mitan fwit ak antisipasyon ki antoure revele iPhone 15 kap vini an ak lansman seri Samsung Galaksi S23. Devwale ofisyèl telefòn Google Pixel 8 yo pral youn nan dènye gwo lanse telefòn yo nan Ostrali pou ane sa a.

