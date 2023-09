Google Pixel 8 Seri ak Pixel Watch 2 pou lanse nan peyi Zend: Tout sa nou konnen byen lwen tèlman

Google gen pou l revele seri Pixel 8 ak Pixel Watch 2 ki trè antisipe li yo nan evènman 'Made by Google' k ap vini an nan dat 4 oktòb la. Smartphones bato yo, ki gen ladan vaniy Pixel 8 ak Pixel 8 Pro, yo pral disponib tou nan peyi Zend. Pre-lòd pou telefòn yo ap kòmanse sou Flipkart depi jou apre evènman lansman an. Flipkart te patnè an detay sou entènèt pou tout lansman Pixel. Seri Pixel 8 la espere kouri sou Android 14 epi yo pral prezante pwisan Tensor G3 SoC la.

Sa a pral dezyèm pwogram prensipal Pixel pou lanse nan peyi Zend depi 2018, apre seri Pixel 7 ane pase a. Seri anvan yo Pixel 4, Pixel 5, ak Pixel 6 pa te lage nan peyi Zend. Sepandan, modèl seri A, tankou Pixel 4a, Pixel 6a, ak Pixel 7a, te fè premye nan peyi a.

Pri ak premye dat lavant pou seri Pixel 8 nan peyi Zend yo toujou enkoni. Sepandan, rapò sijere ke Pixel 8 a ta ka gen yon pri nan alantou Rs. 78,400 pou variant depo 128GB ak Rs. 85,200 pou Variant nan depo 256GB. Pixel 8 Pro a, nan lòt men an, ka koute apeprè Rs. 1,10,900 pou modèl depo 128GB ak Rs. 1,17,500 pou modèl depo 256GB.

An tèm de espesifikasyon, tou de Pixel 8 ak Pixel 8 Pro yo espere prezante ekspozisyon pousantaj rafrechisman 120Hz ak kouri sou Android 14. Pixel 8 Pro a ta ka vini ak nouvo detèktè kamera ak yon Capteur tanperati, ansanm ak yon batri 4,950mAh ak 27W. sipò chaj rapid branche. Gen rimè sou Pixel 8 la ki gen yon batri 4,485mAh ak 24W chaje fil elektrik ak 12W sipò pou chaje san fil.

Evènman lansman 'Made by Google' a ap fèt 4 oktòb a 10:00 am lè lokal nan New York. Anplis seri Pixel 8, Google pral prezante tou Pixel Watch 2 ak Pixel Buds Pro.

