Google Chrome Amelyore Karakteristik Navigasyon an sekirite ak Pwoteksyon Phishing an tan reyèl

Dènyèman, Google te anonse desizyon li pran pou derespekte karakteristik estanda Google Chrome Safe Browsing, ak plan pou tranzisyon tout itilizatè yo nan karakteristik Enhanced Safe Browsing li yo. Mouvman sa a vize bay pwoteksyon èskrokri an tan reyèl pou chak itilizatè pandan y ap navige sou entènèt la.

Depi 2007, Google Chrome te anplwaye fonksyon sekirite Navigasyon an sekirite, ki pwoteje itilizatè yo kont sit entènèt move ki distribye malveyan oswa ki montre paj èskrokri. Lè itilizatè yo jwenn aksè nan yon sit entènèt, Chrome fè referans kwaze domèn nan ak yon lis lokal URL danjere li te ye. Si yo jwenn yon match, navigatè a bloke sit la epi li montre yon avètisman.

Sepandan, depandans sou yon lis lokalman poze limit. Li pa ka pwoteje itilizatè yo kont sit move ki fèk detekte ki pa prezan sou lis la nan moman dènye aktyalizasyon an. An repons a defi sa a, Google te prezante karakteristik Enhanced Safe Browsing an 2020. Vèsyon amelyore sa a ofri pwoteksyon an tan reyèl lè w tcheke sit entènèt yo kont baz done nwaj Google la nan moman aksè a.

Adopsyon Enhanced Safe Browsing gen yon pri sou enfòmasyon prive. Koulye a, Chrome pral voye URL, ki gen ladan telechajman, tounen nan serveurs Google yo pou detèmine si yo poze nenpòt risk. Anplis de sa, yo pral voye yon ti echantiyon paj bay Google pou idantifye nouvo menas. Sepandan, vi prive itilizatè yo pwoteje, paske done transfere sa yo lye tanporèman ak kont Google yo sèlman nan bi pou yo detekte atak vize.

Google pran angajman pou l lage karakteristik Enhanced Safe Browsing la pou tout itilizatè Chrome nan semèn kap vini yo, pou elimine posiblite pou retounen nan vèsyon eritaj la. Motif ki dèyè desizyon sa a se fèmen espas tan ki genyen ant idantifikasyon ak prevansyon menas yo. Pandan ke mizajou vèsyon an eritaj fèt chak 30 a 60 minit, rechèch sijere ke 60% nan domèn èskrokri egziste pou sèlman 10 minit. Google espere yon amelyorasyon 25% nan pwoteksyon kont malveyan ak menas èskrokri lè li fè tranzisyon sa a.

Pandan ke kèk itilizatè ka eksprime enkyetid sou itilizasyon done Navigasyon pou vize anons oswa lòt rezon, Google afime ke done yo kolekte atravè Enhanced Safe Browsing se sèlman anplwaye pou pwoteje itilizatè yo ak aplikasyon Google yo. Sepandan, kesyon rete konsènan entegrasyon done sa yo nan Sandbox Privacy Google la. BleepingComputer te kontakte Google pou klarifikasyon epi li pral mete ajou atik la kòmsadwa.

Sous:

– BleepingComputer