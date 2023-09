Abonnés Google Fi Wireless Unlimited Plus kapab kounye a jere Google One Perk

By

Google Fi ap fè chanjman nan fason yo jere abònman Google One pou abònman plan Unlimited Plus li yo. Konpayi asirans lan pral pèmèt abonnés yo jere dirèkteman abònman Google One yo nan paj kont Fi a ak aplikasyon mobil yo. Eksperyans ki pi entegre sa a pral kòmanse soti 25 septanm.

Anvan sa, nenpòt amelyorasyon nan abònman Google One yo te faktire poukont sèvis san fil la. Sepandan, kòmanse ak pwochen deklarasyon bòdwo Fi a apre 25 septanm, nenpòt amelyorasyon nan abònman Google One ki depase 100GB enkli yo pral voye bòdwo sou kont Fi a.

Li enpòtan sonje ke abonnés yo ka resevwa yon notifikasyon ki twonpe ki di yo te anile abònman Google One yo. Sepandan, sa a se tou senpleman yon mesaj sistèm otomatik ki ka inyore. Abònman Google One a pral rekòmanse otomatikman atravè Fi san okenn pèt depo oswa entèripsyon.

Abonnés ak manm plan ki kite Google Fi ap gen yon peryòd gras 7 jou pandan y ap ka re-abònman nan Google One san okenn pèt sèvis. Li se tou vo sonje ke pa gen okenn chanjman nan 100GB nan Google One depo ki enkli nan plan Unlimited Plus Fi a.

Chanjman sa yo vize bay yon eksperyans ki pi san pwoblèm ak entegre pou abonnés Google Fi Wireless Unlimited Plus. Lè yo pèmèt yo jere abònman Google One yo dirèkteman nan paj kont Fi a, li senplifye pwosesis bòdwo a epi asire aksè san enteripsyon nan depo nwaj la.

Sous:

– [Tit Atik Sous Isit la] (URL)

- Definisyon tèm yo itilize nan atik la:

– Google One: sèvis abònman depo Google ki bay plis depo nwaj pou pwodwi Google yo.

– Google Fi: Operatè rezo vityèl mobil Google a (MVNO) ki ofri plan telefòn san fil.