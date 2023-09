Amelyore machin ou a ak yon ekran tactile 10-pous ki te monte nan retwovizè ak kamera doub.

By

Si ou gen yon machin ki pi gran, ou ka manke kèk nan teknoloji ki pi nouvo yo tankou dashcams entegre ak kamera backup. Sepandan, gen yon solisyon ki pèmèt ou jwi karakteristik sa yo sou nenpòt machin, menm modèl ansyen, ak nan yon pri abòdab.

Pou jis $ 96, StackSocial ap ofri yon kontra sou yon ekran tactile 10-pous retwovizè ki monte ak yon priz ak twous kamera backup. Nòmalman pri a $120, twous sa a bay plis vizibilite ak sekirite sou wout la.

Pou enstale dashcam la, ou pral monte ekran 10-pous la sou retwovizè ou a ki egziste deja lè l sèvi avèk monn kawotchou ak espageti. Dashcam la bati nan dèyè ekran an. Apre sa, ou pral ploge ekran an nan pò pi lejè machin ou a pou pouvwa. Finalman, monte kamera backup la sou eksteryè dèyè machin ou epi konekte kòd li ak ekran an.

Youn nan avantaj ki genyen nan twous sa a se ke ou ka wè imaj ap viv sou ekran an 10-pous. Ou gen tou opsyon pou wè kamera backup la poukont ou oswa toude kamera an menm tan. Sa a amelyore vizibilite pandan w ap kondwi ak lè w ap manevwe nan plas pakin yo.

Gen kamera doub ka enpòtan anpil nan ka ta gen yon ensidan, espesyalman pou rezon asirans. Twous la gen ladan yon Capteur G ki otomatikman detekte kolizyon epi sove videyo sou yon kat SD (ki pa enkli). Tou de kamera yo gen gwo ang, anrejistreman 4K, ak kapasite vizyon lannwit pou asire imaj klè plak machin ak aksidan.

Anplis de sa, twous sa a ofri kontwòl vwa avanse, ki pèmèt ou pran foto, kòmanse epi sispann anrejistreman, chanje kamera, oswa fèmen ekran an san men-gratis.

Amelyore teknoloji machin ou a ak ekran tactile 10 pous sa a ki te monte nan retwovizè a ak kamera doub a yon pri rabè.