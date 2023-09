Held Sambia Pro Gan: konpayon pafè nan mitan sezon monte

Kòm tanperati yo bese, motosiklèt nan emisfè nò a ap prepare tèt yo pou defi yo nan monte nan frèt la. Held, yon espesyalis Alman ki renome nan ekipman ak ekipman, te prezante yon nouvo opsyon mitan sezon pou pasaje kap chèche gan ki ka okipe sevè tan an chanje - Held Sambia Pro la.

Gan Held Sambia Pro yo fèt ak yon ayestetik espò-touring, konbine diferan materyèl ak fonksyon pou kreye yon opsyon versatile ki ideyal pou monte nan mitan sezon an. Gan yo prezante yon palmis kwi kangouwou pou konfò ak mobilite, pandan y ap yon melanj Spandex ak kwi sou do a nan men an bay pi bon izolasyon kont move tan an frèt. Anplis de sa, gan yo gen foure vantile pou asire rèspirabilite nan tanperati ki pi cho.

An tèm de sekirite, gan yo Held Sambia Pro yo ekipe ak divès kalite karakteristik pwoteksyon. Ranfòse kouti plat ogmante durability, pandan y ap dwèt detache ak pla yo ofri rezistans eksepsyonèl fwotman san yo pa konpwomèt konfò ak mobilite. Knuckles yo pwoteje pa yon kokiy plastik, epi palmis la ranfòse ak SuperFabric ak Armaprotec. Gan yo te genyen tou sètifikasyon PPE dapre estanda EN 15954:2015, pou asire ke pasaje yo byen pwoteje nan ka ta gen yon aksidan.

Gan yo tou vini ak karakteristik pratik tankou yon torchon ekran sou dwèt endèks la pou amelyore vizibilite nan kondisyon metewolojik difisil. Anplis de sa, gen yon insert tactile sou tou de gwo pous la ak dwèt endèks, ki pèmèt pasaje yo sèvi ak aparèy tactile san yo pa retire gan yo. Gan yo gen yon manchèt Velcro pi sere pou yon anfòm ki an sekirite, epi pasaje yo ka chwazi ant vèsyon an kout K ak vèsyon an long L ki baze sou preferans yo ak bezwen monte.

Disponib nan nwa ak gri, gan yo Held Sambia Pro satisfè preferans diferan style. Pasaje yo ka chwazi nan yon pakèt gwosè, asire yon anfòm konfòtab ak an sekirite pou diferan gwosè men. Avèk yon pri $139.99 USD, gan sa yo ofri yon balans atire ant abòdab ak bon jan kalite, sa ki fè yo yon chwa atiran pou amater motosiklèt k ap chèche tou de style ak fonksyonalite.

An jeneral, gan yo Held Sambia Pro yo se konpayon pafè nan mitan sezon monte. Avèk konbinezon yo nan konfò, mobilite, karakteristik sekirite, ak konsepsyon élégance, pasaje yo ka pran wout la avèk konfyans epi jwi vwayaj motosiklèt yo menm nan move tan an pi frèt.

