Garena Free Fire MAX: Debloke po zam Evo ak Rachte kòd

Garena Free Fire MAX entwodwi yon evènman enteresan ki rele Evo Vault, kote jwè yo gen opòtinite pou yo jwenn po zam Evo. Apati 18 out 2023, epi kouri jiska 29 septanm, 3:59 am IST, jwè yo ka patisipe nan evènman an lè yo depanse dyaman nan vire pou debloke po dezirab sa yo.

Evènman Evo Vault la ofri jwè yo chans pou yo mete men yo sou kat po zam Evo te sitèlman anvi. Pou déblotché po sa yo, jwè yo ka depanse 20 Diamonds pou yon sèl vire oswa patisipe pou yon pake 10 vire nan yon pousantaj rabè nan 180 Diamonds. Nan 50 vire, jwè yo garanti yo jwenn yon po zam Evo, bay yon opòtinite pou jwenn youn pou 900 Diamonds oswa menm mwens. Ansanm ak po yo trè chache apre yo, jwè yo pral resevwa 49 lòt rekonpans ki gen anpil valè.

Li enpòtan sonje ke gen kat po diferan ki disponib, ak jwè yo ka resevwa nenpòt youn nan yo. Evènman Evo Vault la te pote yon vag eksitasyon pou itilizatè Free Fire MAX, paske yo t ap tann pou yo jwenn po zam sa yo.

Anplis evènman Evo Vault la, Garena te pibliye tou kòd rachte pou jwè Free Fire MAX. Sepandan, li enpòtan pou aji byen vit, paske sèlman premye 500 jwè yo ka jwenn aksè nan kòd sa yo. Men kòd rachte yo pou 12 septanm:

FF7MJ31CXKRG

FFPO8BS5JW2D

PJNF5CQBAJLK

F7AC2YXE6RF2

FHLOYFDHE34G

XGW4FNK7ATON

67IBBMSL7AK8

GFEICJGW9NKY

TKEYVGQC3CT8

QFVRTNJ45IT8

UF4BHK6LYOU9

IF767T1BE456

YFFCMCPSJ99S

3BR43FMAPYEZ

ZXZJZE25WEFJ

JV427K98RUCH

ZMCPW2D1U3XA

3FFAC2YXE6RF

2FAGTFQRDE1X

CFFCMCPSBN9C

UNPYFATT3HGS

QFFMCPSGC9X

ZMCPW2D2WKWF

2ZZZ76NT3PDS

HFFCMCPCPSEN5

MXHNC95435FA

GJ6KWMFJVMQQ

YGFFCMCPSUYUY

7EMCPW3D28VZ

D6EYH2W3XK8U

PGGARENA

Pou achte kòd yo, swiv etap sa yo:

Vizite sit entènèt Redemption la lè w klike sou lyen sa a: https://reward.ff.garena.com/en. Konekte nan kont jwèt ou lè l sèvi avèk Facebook, Google, Twitter, Apple ID, Huawei ID, oswa VK. Antre nenpòt nan kòd rachte yo nan bwat tèks la epi klike sou bouton konfime. Yon fwa redanmsyon an reyisi, rekonpans yo pral parèt nan seksyon lapòs ou a nan lespas 24 èdtan.

Asire w ke w achte kòd yo pi vit posib pou sekirize aksè w nan rekonpans yo.

Sous:

Atik orijinal: Garena Free Fire MAX Rachte Kòd pou 12 septanm