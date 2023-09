Unity anonse nouvo frè kontwovèsyal pou devlopè jwèt yo

By

Unity, konpayi ki dèyè popilè Unity Engine itilize pa estidyo jwèt endepandan, te pwovoke konfli ak anons li sou yon nouvo frè. Apati 1ye janvye, devlopè yo pral chaje chak fwa yo telechaje yon jwèt ki itilize Unity Engine la. Frè a pral deklanche lè lavant rive nan yon papòt $200,000 nan revni sou 12 mwa oswa nan 200,000 enstalasyon total, epi li ka rive jiska $0.20 pou chak enstalasyon, tou depann de lisans pwomotè a ak Unity.

Desizyon sa a te rankontre ak kòlè ak enkredilite nan kominote devlopman jwèt la, ak devlopè eksprime enkyetid sou potansyèl fado finansye a ak mank de konsiltasyon. Anpil devlopè yo enkyete sou defi lojistik yo nan aplikasyon frè sa a, ki gen ladan fason li pral aplike nan re-enstale jwèt sou nouvo pyès ki nan konpitè oswa nan sèvis abònman tankou Xbox Game Pass oswa koleksyon jwèt charite tankou Humble Bundle.

Unity, an repons, refere yo rele frè a kòm Frè nan Runtime Inite, paske li gen rapò ak kòd ki kouri chak jwèt sou aparèy jwè yo. Konpayi an deklare ke estrikti frè sa a pèmèt devlopè yo benefisye de angajman jwè kontinyèl. Prezidan Unity Create a, Marc Whitten, te deklare ke objektif frè sa a se "pi byen balanse echanj valè" ant Unity ak devlopè yo, epi jenere plis revni pou konpayi an kontinye envesti nan motè a.

Desizyon sa a soulve enkyetid sou enplikasyon finansye yo pou estidyo si yo fè fas ak repèkisyon soti nan baz itilizatè yo oswa si jwèt yo fini nan kanpay enstalasyon an mas. Anpil devlopè santi ke frè ajoute sa a kontredi konpreyansyon yo sou akò lisans yo ak Unity ak revni yo espere jenere nan jwèt yo. Mank klè nan men Unity sou fason yo pral aplike ak swiv frè a te sèlman ajoute nan enkyetid sa yo.

Unity Engine, okòmansman lage nan 2005, se yon motè jwèt kwa-platfòm ki te vin popilarite nan mitan devlopè jwèt endepandan akòz abòdab li yo ak fleksibilite. Li te itilize pou kreye tit siksè tankou Cuphead, Rust, ak Pokémon GO. Sepandan, Unity te fè fas ak defi finansye, sa ki lakòz revokasyon anplwaye yo ak yon bezwen pou reevalye envèstisman li yo. Konpayi an espere ke nouvo estrikti frè sa a pral ede jenere plis revni ak ranfòse pozisyon li nan endistri a.

Sous:

- Magazin Devlopè jwèt

– X magazin