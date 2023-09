Cruise Robotaxi Company Prèske Apwobasyon Regilasyon pou Pwodiksyon Mass Veyikil San Chofè

By

Dapre CEO Kyle Vogt, Cruise, konpayi robotaxi ki te sipòte pa General Motors, se sou bò gwo a pou l resevwa apwobasyon regilasyon pou pwodiksyon an mas machin san chofè li yo te konstwi. Veyikil konpayi an, ki rele Orijin, te devwale an 2020 e li reprezante pwochen jenerasyon machin san chofè, san volan oswa pedal epi sèlman chèz pasaje yo. Pandan ke Cruise opere kounye a machin modifye ak kontwòl tradisyonèl yo, objektif la se gen plizyè milye Orijin ki bay sèvis pataj atravè peyi Etazini.

Sepandan, anvan vizyon sa a ka vin yon reyalite, Cruise dwe simonte obstak regilasyon epi jwenn yon egzanpsyon nan estanda sekirite federal yo. Vogt kwè ke egzanpsyon enpòtan sa a ta ka akòde osi bonè ke mwa sa a. Moun k ap kritike sèvis robotaxi Cruise yo, ansanm ak gwo jwè Waymo, te eksprime enkyetid konsènan sekirite ak preparasyon pou machin konplètman otonòm sou wout piblik yo. Ensidan ki enplike machin otonòm nan San Francisco te alimenté enkyetid sa yo.

Evènman ki sot pase yo te souliye defi Cruise ak lòt konpayi yo nan endistri machin otonòm yo rankontre. Mwa pase a, regilatè yo te bay lòd pou Cruise redwi flòt robotaxi li nan San Francisco apre yon aksidan ak yon kamyon ponpye. Ensidan an te lakòz ti blese pasaje machin san chofè a. Sepandan, California Public Utilities Commission te bay Cruise ak Waymo pèmisyon pou elaji sèvis pataj yo peye pandan jounen an, sa ki make yon etap enpòtan pou endistri a.

Kyle Vogt te mete aksan sou potansyèl teknoloji otonòm pou amelyore sekirite wout men avèti ke twòp rezistans nan men kritik ta ka anpeche pwogrè li. Waymo, tou, te revele pwòp konsepsyon li pou yon machin ki sanble ak orijin Cruise, devlope an patenarya ak constructeur oto Chinwa Geely. Veyikil Waymo a ofri yon enteryè ki laj ak konfòtab san yon volan oswa pedal, bay pasaje yo ekran, chajè, ak opsyon chèz reglabl.

An rezime, Cruise se jis jou lwen jwenn apwobasyon regilasyon pou pwodiksyon an mas nan machin konplètman otonòm li yo, Orijin. Sa a make yon etap enpòtan nan direksyon pou reyalize vizyon konpayi an nan yon sèvis woulib san chofè. Sepandan, enkyetid konsènan sekirite ak obstak regilasyon yo dwe adrese anvan machin sa yo ka deplwaye sou yon pi gwo echèl. Sepandan, pwogrè Cruise ak Waymo te fè montre yon avni pwomèt pou transpò otonòm.

