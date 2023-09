Lavni nan Peman Digital

Nan laj dijital jodi a, sistèm peman tradisyonèl yo bezwen yon ajou. Livrezon lajan, previzibilite lajan, sekirite tranzaksyon yo, ak règleman ak rekonsilyasyon yo se tout domèn ki ka amelyore. Sa a te mennen nan ogmantasyon divès kalite inovasyon nan espas peman dijital la.

Kat vityèl pou peman komèsyal yo, bank ouvri, peman an tan reyèl (RTP), peman pwogramasyon oswa entelijan, peman aparèy mobil tap-to-pay, peman kont-a-kont (A2A), ak byen ki baze sou blòk chèn yo se tout egzanp sa yo. inovasyon. Sepandan, ki sa ki mete apa yon òf genyen nan espas peman dijital la? Dapre Ron Bergamesca, manadjè jeneral solisyon bankè ak FinTech nan Paymentus, òf peman ki gen siksè bezwen konplè, fasil pou itilize ak rapid.

Plan peman an tan reyèl yo te pran traction globalman. Aparisyon Sèvis FedNow® Ozetazini kòm yon altènativ a rezo RTP te elaji plis disponiblite rezo peman an tan reyèl. Peman an tan reyèl ofri valè pwopozisyon pou kòmanse, netwaye, ak ranpli peman 24/7 an segonn. Sa a te deja lajman aksepte atravè mond lan, ak peyi tankou Thailand ki mennen wout la.

Sepandan, gen toujou kèk peyi kote peman an tan reyèl poko dekole. Nan UAE yo, pou egzanp, peman enstantane te reprezante jis 1.1% nan tranzaksyon an 2022. Entèoperabilite pami plan peman an tan reyèl ak platfòm yo pral enpòtan kòm peyi yo amelyore sistèm ki egziste deja yo ak enfrastrikti.

Inovasyon nan espas peman dijital la mande enfrastrikti pou adopsyon. Peman an tan reyèl yo konsidere kòm yon précurseur nan aparisyon opsyon peman kont-a-kont oswa peye-pa-bank nan mache US la. Anplis de sa, kat vityèl ak peman A2A yo ap pran atansyon pou kapasite yo nan diminye erè, amelyore jesyon lajan kach, ak ogmante transparans nan tranzaksyon komèsyal yo.

Malgre chanjman nan tranzaksyon elektwonik ak dijital, anpil konpayi toujou konte sou metòd peman eritaj. Pwosesis eritaj yo pi fasil pou fwod pase solisyon elektwonik, sa ki fè nesesite pou inovasyon peman dijital menm pi evidan.

Pandan lavni peman dijital yo ap kontinye evolye, li enpòtan pou òf peman yo konplè, fasil pou itilize e rapid. Adopsyon machin peman inovatè pral depann de kapasite yo pou yo depase opsyon ki egziste deja yo epi si pèfòmans lan jistifye envestisman nan nouvo enfrastrikti.

