SAS Anonse Gwo Inisyativ nan Konferans Explore

SAS dènyèman te fè plizyè gwo anons pandan konferans Explore yo nan Las Vegas, ki montre angajman yo anvè AI ak analiz. Youn nan inisyativ kle yo se angajman yo pou envesti $1 milya nan solisyon endistri ki mache ak AI. Envestisman sa a reflete konsantrasyon SAS sou fè analiz aksesib pou tout moun, toupatou.

Nan liy ak angajman sa a, SAS ap ogmante AI jeneratif pou rezoud pwoblèm done yo. Konpayi an ap travay sou jenere done natif natal ki reflete anviwònman mond reyèl la, asire pwoteksyon vi prive itilizatè, tès patipri, ak alèjman, osi byen ke tès evènman ki ra ak ekstrèm. Anplis de sa, SAS ap ofri "jimo dijital," ki se kopi sistèm fizik ki pèmèt òganizasyon yo fè eksperyans ak nouvo solisyon ak estrateji tès pou amelyore efikasite.

SAS fè patenarya ak Microsoft pou entegre kapasite jeneratif AI yo ak platfòm Microsoft Azure OpenAI. Lè yo sèvi ak zouti SAS ak analiz ak òkestrasyon an konjonksyon avèk Azure, biznis yo ka sipòte operasyon enpòtan yo epi mennen inovasyon. Entegrasyon an ap disponib pou yon preview limite nan fen ane sa a.

Yon lòt anons enpòtan se lansman SAS Health, yon platfòm swen sante ki fèt pou bay automatisation done ak analiz. Solisyon antrepwiz sa a gen pou objaktif pou amelyore jesyon done sante yo epi bay analiz apwofondi lè li pèmèt enjèstyon rapid dosye sante elektwonik nan fòma estanda. SAS Health espere jwe yon wòl enpòtan nan fiti livrezon swen sante.

Platfòm Viya a tou te resevwa mizajou nan konferans lan. SAS prezante Viya Workbench, yon anviwònman devlopman ki an sekirite nan nwaj natif natal pou egzekite kòd. Yo te anonse tou twa kliyan pou zouti devlopman popilè: Jupyter Notebook, Visual Studio Code, ak SAS Enterprise Guide. Amelyorasyon sa yo vize ogmante pwodiktivite epi pèmèt inovasyon pi rapid pou syantis ak devlopè done yo.

SAS te devwale SAS App Factory tou, yon aplikasyon pou devlope rapidman aplikasyon ki baze sou AI. Solisyon sa a otomatize konfigirasyon yon pile teknoloji nwaj natif natal, ki gen ladan React, TypeScript, ak Postgres. Li pwograme pou yo disponib jeneralman ane pwochèn, ansanm ak Viya Workbench la.

Anplis inisyativ sa yo, SAS te lanse SAS Energy Forecasting Cloud ki vize konpayi sèvis piblik yo. Sèvis sa a ki baze sou nwaj ede amelyore planifikasyon ak operasyon lè li bay analiz prediksyon pou demann pik ak planifikasyon transmisyon. Pwosè ak Depatman Dlo ak Enèji Los Angeles te demontre potansyèl solisyon sa a.

Pandan tout konferans lan, SAS te mete aksan sou enpòtans AI ak gouvènans jesyon done. Yo mete aksan sou ekspètiz yo nan gouvènans ak konfòmite ak ensiste sou transparans nan modèl yo, patikilyèman sa yo ki gen rapò ak kontni jeneratif. SAS te repete angajman li pou l bay solisyon AI ki fonksyonèl epi li te mete aksan sou valè yo bay nan "dènye mil" aplikasyon an.

An jeneral, anons SAS nan konferans Explore ranfòse devouman yo nan AI, analiz, ak teknoloji avanse pou adrese defi biznis enpòtan yo.

