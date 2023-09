Framework Pre-Anonse Kat ekspansyon SD konplè pou Laptop modilè li yo

By

Framework, konpayi ki dèyè laptop modilè Framework la, te anonse ke li ap travay sou yon kat ekspansyon SD gwosè konplè pou aparèy li yo. Konpayi an te deside "pre-anonse" modil la, ki vle di ke gen yon chans li pa janm ka bato. Sepandan, nan fè sa, Framework gen pou objaktif pou pran kominote li dèyè sèn nan pwosesis devlopman an.

Nan yon biwo vòt ki te fèt an 2021, kominote Framework la te klase kat SD gwosè konplè a kòm dezyèm pò ki pi mande a, apre yon Jack Gigabit Ethernet ke Framework te kòmanse vann ane pase a. Reta nan lage SD Ekspansyon Kat la te akòz desizyon konpayi an pou konsantre sou lanse premye laptop li an 2020.

Chak nan modil ekspansyon Kat devlope pa Framework prezante pò USB-C gason estanda ki ka konekte nan pò USB-C ankastre fi sou mèr la. Sa a pèmèt modil yo dwe itilize ak lòt òdinatè USB-C oswa echanje ant machin chapant.

Anplis de sa, Framework ap ofri rabè 11yèm Jen Intel Core mainboards, ak pri ki sòti nan $ 199 a $ 399, pou itilizatè ki enterese nan bati pwòp Intel NUC ki pa ofisyèl yo.

An jeneral, anons Framework sou kat ekspansyon SD gwosè konplè a ak disponiblite plak prensipal rabè yo ofri posiblite enteresan pou itilizatè yo pèsonalize ak bati pwòp laptop modilè ak mini Desktop yo.

Sous:

- Sean Hollister, "Epi ou kapab kounye a brikoleur yon modilè Intel NUC sou bon mache a," The Verge.