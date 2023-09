Boss Fortnite Donald Mustard anonse yon retrèt apre 25 ane nan endistri jwèt la

By

Donald Mustard, ofisye anchèf kreyatif nan Epic Games ak lespri ki dèyè fenomèn jwèt mondyal Fortnite a, te anonse pou pran retrèt li apre yon karyè illustre 25 ane nan endistri jwèt la. Moutad premye te genyen rekonesans lè li te ko-fonde Chair Entertainment an 2005, estidyo ki dèyè jwèt frape tankou Shadow Complex ak Infinity Blade. An 2008, Epic Games te achte Chair, e Mustard te finalman monte nan pozisyon kòm ofisye anchèf kreyatif an 2016.

Nan yon deklarasyon ki te pataje sou rezo sosyal yo, Mustard te eksprime rekonesans li pou vwayaj enkwayab li te fè eksperyans pandan tout karyè li. Li te remèsye kòlèg li yo ak CEO Epic Games Tim Sweeney pou sipò yo ak kolaborasyon yo. Mustard te reflete sou plizyè reyalizasyon li te reyalize, soti nan kreye jwèt tankou Advent Rising ak Undertow, pou fè pati ekip ki te fòme siksè Fortnite.

Pandan Mustard di orevwa nan wòl li nan Epic Games, li te eksprime fyète nan kapasite konpayi an pou pote lajwa ak plezi nan kominote Fortnite la. Li te mansyone moman ikonik tankou lansman otobis batay la, syèl la louvri nan yon fize, ak danse ak zanmi apre yon Victory Royale. Mustard te asire fanatik yo ke lavni Fortnite se nan bon men e li te takine ke ekip yo ap travay sou "gwo, machwè jete, bagay etonan."

Apre retrèt li, Mustard ap tann pou l pase yon bon moman ak madanm li ak fanmi l. Li te eksprime eksitasyon pou l kontinye vin yon jwè ak jwi avni Fortnite ansanm ak kominote li te ede kreye a.

