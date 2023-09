Community Summit Amerik di Nò: Otorize Siksè Transfòmasyon Dijital

By

Siksè pwojè transfòmasyon dijital yo souvan antrave pa estrateji dijital mal devlope, mank aliyman ak chwa teknoloji, ak adopsyon itilizatè limite nan nouvo sistèm ak pwosesis. Obsèvasyon sa yo sipòte pa etid rechèch twazyèm pati nan konpayi tankou Deloitte. Pou adrese defi sa yo, ekspè nan endistri tankou CIO Kenny Mullican, Toni Witt, animatè AE Index Report, ak fondatè Cloud Wars, Bob Evans, ap patisipe nan Community Summit North America. Evènman sa a, ki pwograme soti 15-20 oktòb nan Charlotte, North Carolina, rekonèt kòm pi gwo pwogram endepandan inovasyon, fòmasyon, ak edikasyon pou espas Microsoft Business Applications.

Community Summit North America ofri yon ajanda konplè ki gen ladann plis pase 500 sesyon sou sijè tankou entèlijans atifisyèl (AI), Dynamics, Dynamics 365, ak Power Platform. Patisipan yo kapab tou pwofite plis pase 30 klas pratik nan Akademi epi resevwa èd an pèsòn nan biwo èd Tech Medic yo. Anplis de sa, evènman an prezante yon pakèt ISVs, konsiltan, ak entegratè sistèm nan etaj la montre, bay apèsi ak solisyon valab.

Pandan evènman an, Bob Evans pral pran etap prensipal la pou diskite sou pozisyon Microsoft kòm konpayi ki pi wo nan lis Cloud Wars Top 10 li a. Avèk plis pase 4,000 pwofesyonèl teknoloji biznis ki asiste, ki reprezante òganizasyon mitan mache ak antrepriz, Summit NA bay yon opòtinite inik pou moun ak ekip yo resevwa fòmasyon apwofondi ak edikasyon ki ka aplike dirèkteman nan inisyativ transfòmasyon dijital yo. Eksperyans aprantisaj konsantre sa a pèmèt patisipan yo akselere vwayaj yo nan senk jou sèlman.

Enpak evènman an evidan nan temwayaj CIO yon konpayi fabrikasyon, ki te mete aksan sou retou sou envestisman yo te jwenn lè yo te voye ekip yo nan Community Summit North America. Pandan ke konpayi an te fèk imigre nan ERP D365 Finans, Operasyon, ak Chèn Pwovizyon pou Cloud, IT ak kòlèg finans yo vle rasanble konsèy, leson patikilye, ak enfòmasyon sou fason pou yo akselere reyalizasyon objektif transfòmasyon dijital yo.

Community Summit Amerik di Nò kanpe kòm konferans itilizatè endepandan ki pi long lan pou Ekosistèm Aplikasyon Biznis Microsoft yo. Avèk yon konsantre sou ofri konsèy ki ka pran aksyon ak konsèy nan mond reyèl la, evènman an kreye "Pou itilizatè, pa itilizatè". Antre nan ekspè endistri yo ak pratik nan Community Summit Amerik di Nò pou jwenn apèsi sou pwofite Microsoft Business Applications pou reyalize objektif transfòmasyon dijital konpayi ou.

Sous:

– Deloitte

– Somè Kominotè Amerik di Nò