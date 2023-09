Santa Cruz devwale eMTB ki lejè: Heckler SL la

By

Santa Cruz te elaji pwogramasyon li nan bisiklèt elektrik ak adisyon a nan Heckler SL a, yon eMTB ki lejè ki mache ak motè Ride 60 Fazua a ak yon batri 430 Wh. Avèk yon sistèm relativman lejè, pwa bisiklèt la kenbe nan seri a ki ba 40 liv. Konsepsyon ankadreman an pi mens konpare ak modèl Heckler ki gen tout pouvwa Santa Cruz la, sa ki fè li mwens aparan ke li se yon eMTB.

Prezante wou melanje, yon fouchèt 160mm, ak 150mm nan vwayaj dèyè, Heckler SL la pwomèt yo dwe yon bisiklèt versatile ak ki kapab. Santa Cruz deklare ke li se "bon pou chape rapid ak peze pi plis nan yon woulib." Bisiklèt la disponib nan divès gwosè, soti nan S rive XXL, asire yon bon anfòm pou pasaje ki gen diferan wotè.

Heckler SL a gen anpil yon ankadreman kabòn, ak opsyon pou ankadreman nivo C oswa CC. Ankadreman CC yo pi lejè akòz itilizasyon yon diferan klas kabòn. Ekspozisyon motè Fazua Ride 60 la entegre nan tib an tèt la, bay enfòmasyon sou mòd woulib la ak nivo batri a. Kontwolè motè a mete sou bò gòch gidon an.

An tèm de jeyometri, Heckler SL a ofri yon seri nimewo rive ak ang tèt depann sou gwosè a ak pozisyon nan chip la baskile nan dèyè a nan chòk la. Longè chainstay la varye ak chak gwosè pou kenbe balans. Bisiklèt la ekipe ak yon monte boutèy dlo plen gwosè andedan triyang devan an.

Heckler SL a disponib nan diferan twous konstriksyon, ak pri ki sòti nan $ 7,299 a $ 12,999 USD. Bisiklèt la gen yon konbo kawotchou Maxxis DHF / DHR II pou bon traction. Sepandan, kèk pasaje yo ka prefere yon kawotchou aman ki pi di pou ogmante sipò ak diminye chans pou plat.

An tèm de enpresyon monte, Heckler SL a bay yon eksperyans k ap grenpe lis ak trankil, espesyalman nan mòd motè pi ba yo. Bisiklèt la delivre enpresyonan priz ak estabilite sou desant, pandan y ap kenbe bon karakteristik sote. Konpare ak Specialized Levo SL a, Heckler SL a gen yon santiman plis desann-oryante.

Youn nan dezavantaj potansyèl se kontwolè bag sistèm Ride 60 la, ki ka santi bon mache epi ki mande pouse plizyè pou chanje mòd. Sepandan, bisiklèt la ofri twa mòd woulib: Breeze, River, ak Rocket, Restoration diferan preferans monte.

An rezime, Santa Cruz's Heckler SL se yon eMTB ki lejè ki ofri adaptabilite ak pèfòmans sou yon varyete tèren. Avèk konsepsyon dous li yo, li ka pa imedyatman aparan ke li se yon eMTB. Pasaje yo ka atann yon eksperyans grenpe ki kapab, traction enpresyonan ak estabilite nan desant, ak yon santiman oryante desant.