First Advantage Akizisyon Founisè Teknoloji Byometrik Infinite ID

First Advantage, yon founisè sèvis depistaj ak verifikasyon background travay, te anonse akizisyon li nan founisè teknoloji byometrik, Infinite ID, pou $41 milyon dola nan lajan kach. Akizisyon an gen pou objaktif pou elaji rezo First Advantage ak òf verifikasyon idantite pou kliyan ameriken li yo.

Infinite ID, ki gen biwo santral li nan Hicksville, New York, se yon konpayi pòtfolyo konpayi envestisman prive Enlightenment Capital. Konpayi an espere jenere plis pase $10 milyon nan revni anyèl. Founisè teknoloji byometrik la ofri zouti idantifikasyon ak otantifikasyon pou divès sektè, tankou defans ak entèlijans, sekirite nasyonal, lapolis, sekirite fwontyè, repons pou katastwòf ak jesyon ijans, ak sekirite antrepriz.

PDG First Advantage, Scott Staples, te deklare ke lojisyèl Infinite ID konplete òf ki deja egziste RightID ak Digital Identity Services konpayi an. Akizisyon sa a konsidere kòm yon etap enpòtan nan direksyon pou agrandi pòtfolyo pwodwi First Advantage ak biznis debaz.

Avèk akizisyon sa a, First Advantage gen pou objaktif pou amelyore kapasite li nan bay solisyon teknoloji byometrik avanse pou ede anplwayè yo diminye risk epi kenbe konfòmite. Otantifikasyon byometrik ofri yon wo nivo sekirite lè l sèvi avèk karakteristik inik fizik oswa konpòtman, tankou anprent dwèt, rekonesans vizaj, oswa eskanè iris, pou verifye idantite yon moun.

Sous: Premye Advantage, Enfini ID

