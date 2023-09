Apple prezante FineWoven Apple Watch Band kòm ranplasman kwi

By

Apple ap devwale yon nouvo materyèl twal ki rele FineWoven ki pral ranplase kwi pou tou de ka iPhone ak bann Apple Watch. Desizyon an pou lage pwodwi kwi yo ka yon moun ki gen konsyans anviwònman an, kòm pwodiksyon kwi gen yon gwo anprint kabòn. Mouvman an sipoze anonse ofisyèlman pandan evènman jodi a, ansanm ak lage pwogramasyon iPhone 15 la ak nouvo modèl Apple Watch.

Rimè anvan sou Apple jete ka iPhone kwi yo te konfime. Olye pou yo kwi, Apple pral sèvi ak yon materyèl twal trikote pou ka iPhone 15 kap vini yo. Rapò ki soti nan sous serye tankou UnclePan, DuanRui, ak MajinBu yo tout sipòte reklamasyon sa a. Sa a konsepsyon tise-style te fè soti nan yon altènatif kwi espere ofri yon altènatif prim nan ka kwi.

Apple ap deplase tou lwen kwi pou bann Apple Watch li yo. Nan liy ak sa a, Hermès, patnè Apple Watch ki dire lontan, te retire tout mansyon sou bann ki ka mete ak konpatib sou sit entènèt li a. Sa a sijere ke chanjman an lwen kwi ka rapid pou Apple Watch la tou.

Yon itilizatè Twitter ke yo rekonèt kòm Kosutami, ki gen yon dosye pwototip pou jwenn pwototip Apple Watch yo, te bay imaj pwototip bann FineWoven Apple Watch kap vini yo. Aperçu fofile sa yo bay yon aperçu de sa kliyan yo ka atann de nouvo materyèl twal la.

Desizyon Apple pou ranplase kwi ak yon opsyon ki pi dirab reflete angajman konpayi an nan responsablite anviwònman an. Materyèl FineWoven a pare pou l ofri itilizatè yo yon altènatif élégance ak ekolojik-zanmitay pou ka iPhone kwi ak bann Apple Watch.

