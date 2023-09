Evolisyon iPhone a: Yon gade tounen nan modèl Iconiţă

By

Avèk lansman liy lan iPhone 15 jis nan kwen an, ann pran yon ti moman pou reflechi sou evolisyon smartphone bato Apple la. Depi entwodiksyon de iPhone orijinal la an 2007, Apple te toujou vize bay yon eksperyans itilizatè pi bon pase konpetitè li yo. Pandan ke konpayi an pa ka toujou premye nan mache ak sèten karakteristik, li priyorite jwenn li dwat.

iPhone orijinal la an 2007 te revolisyone endistri smartphone la lè li te jete dyaman an epi li te entwodwi yon koòdone itilizatè ki kontwole ak dwèt. iPhone 3G nan 2008 te pote koneksyon pi vit ak entwodiksyon App Store la. iPhone 4 a nan 2010 prezante yon konsepsyon mens, yon kamera devan-fè fas a, ak entwodiksyon nan FaceTime.

Nan 2016, Apple te pibliye iPhone SE a, yon retwodiksyon nan konsepsyon iPhone 4 la ki te atire moun ki t ap chèche yon aparèy ki gen plis pòch oswa yon opsyon ki pi ba pri. iPhone 7 ak 7 Plus nan 2016 prezante rezistans dlo ak retire kontwovèsyal Jack kas ekoutè a. iPhone X nan 2017 inogire nan epòk la nan konsepsyon tout ekran ak Face ID.

Seri iPhone 12 a nan 2020 te prezante iPhone 12 mini a, bay kapasite bato nan yon faktè ki pi piti. Karakteristik remakab enkli MagSafe, ogmante zoom optik, ak yon mòd lannwit amelyore pou fotogwaf ak videograf.

Gade pi devan, karakteristik rimè sou seri iPhone 14 la nan 2022 gen ladan SOS Ijans atravè satelit, yon nouvo Capteur kamera 48MP, entwodiksyon de Dynamic Island la, ak yon ekspozisyon toujou sou.

Tout moun gen modèl iPhone pi renmen yo, epi pou mwen, iPhone SE orijinal la, ak pòch li yo ak konsepsyon plat-bò, kenbe yon plas espesyal. iPhone X te yon etap moniman pi devan, ak mòd lannwit iPhone 12 a ak kapasite fotografi RAW yo te chanje jwèt.

Ki modèl iPhone pi renmen ou yo? Vote vòt ou nan biwo vòt la epi pataje rezon ou yo nan kòmantè ki anba yo.

Sous: CNN