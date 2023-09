Apple Watch Seri 9 la: Amelyore pèfòmans ak Enhanced Find My Precision

By

Apple Watch Series 9 ki fèk anonse a prezante plizyè mizajou enteresan ki pral amelyore eksperyans itilizatè a. Pandan ke pa gen okenn redesign pyès ki nan konpitè vizib oswa nouvo detèktè sante, Seri 9 la gen anpil yon prosesè dènye band ultra lajè. Aktyalizasyon processeur sa a, ke yo rekonèt kòm S9 a, se premye ogmantasyon pèfòmans vre nan twazan, bay yon ogmantasyon vitès enpòtan ak repons amelyore konpare ak modèl anvan yo.

Anplis de pèfòmans amelyore, Apple Watch Seri 9 a gen plis klète, rive jiska 2000nits pou pi bon vizibilite nan lajounen klere ak osi ba ke 1nit lè dimming. Yon amelyorasyon remakab se pwosesis kòmandman vwa Siri sou aparèy la, sa ki lakòz tan repons pi rapid. Itilizatè yo ka kounye a mande Siri sou modèl dòmi yo, batman kè yo, nivo aktivite yo, e menm anrejistre done sante tankou pwa oswa konsomasyon medikaman lè l sèvi avèk sèlman vwa yo. Rekèt sante Siri yo pral elaji nan plis lang pita ane sa a.

Apple te prezante tou yon nouvo fason pou bay kòmandman ak karakteristik Double Tap la. Itilizatè yo ka tou senpleman tape dwèt yo ak gwo pous yo ansanm de fwa pou reponn apèl, sispann revèy, epi fè lòt aksyon rapid. Karakteristik sa a ap disponib mwa pwochen.

Malgre ogmante klète ak karakteristik amelyore, Apple Watch Series 9 kenbe yon lavi batri "tout jounen" 18 èdtan. 9yèm seri a disponib pou pre-kòmande apati jodi a, ak livrezon ki fikse pou 22 septanm 2023. Pri a kòmanse pou Apple Watch Series 9 la se $399.

Pou moun ki enterese nan opsyon personnalisation, nouvo Hermes ak Nike bann pou Apple Watch la ka kòmande tou jodi a epi yo pral disponib nan magazen sou 22 septanm. Modèl yo aliminyòm nan seri 9 yo vini nan divès koulè, tankou starlight, minwi, ajan (PWODWI)WOUJ, ak woz, pandan ke edisyon an asye pur disponib an lò, ajan, ak grafit. Edisyon Hermes la ofri opsyon asye pur an ajan oswa espas nwa.

An jeneral, Apple Watch Series 9 la pote yon ogmantasyon pèfòmans anpil tann ak fonksyonalite amelyore nan liy popilè smartwatch la. Avèk processeur mete ajou li yo, kapasite Siri amelyore, ak nouvo karakteristik tankou Double Tap pou aksyon rapid, Seri 9 la pwomèt pou bay yon eksperyans itilizatè modènize.

