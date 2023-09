Karakteristik sekirite amelyore nan One UI Watch 5 Mizajou Samsung a

One UI Watch 5 aktyalizasyon Samsung a pote karakteristik sekirite amelyore pou itilizatè Galaxy Watch. Yon chanjman enpòtan se ke PIN oswa kadna ekran ki baze sou modèl pa ka kontourne pa reset faktori yo. Sa vle di si Galaxy Watch ou a ap fè dènye aktyalizasyon a epi ou gen yon PIN oswa yon seri ekran ki baze sou modèl aktive, w ap mande w pou w antre PIN oswa modèl la pandan premye konfigirasyon an apre yon reset faktori.

Nan ka yon Galaxy Watch pèdi oswa yo vòlè li, karakteristik sekirite ajoute sa a anpeche aksè san otorizasyon epi pwoteje done pèsonèl ou. Li asire ke pa gen lòt moun ki ka sèvi ak mont ou san yo pa antre kòrèk PIN oswa modèl la. Mizajou sa a gen pou objaktif pou bay itilizatè Galaxy Watch plis sekirite ak kè poze.

Sepandan, si ou bliye PIN ou oswa modèl ou, ou ka toujou reprann aksè a Galaxy Watch ou a lè w konfime idantite w atravè kont Google ou ak smartphone ou. Lè w sèvi ak Google ID ou oswa anprent, ou ka refè Galaxy Watch ou apre yon reset faktori.

Li enpòtan pou sonje ke kèk itilizatè te rapòte pwoblèm ak konfime kont Google yo lè l sèvi avèk scanner anprent pandan pwosesis konfigirasyon an. Sepandan, antre modpas kont Google la manyèlman pwouve se yon metòd siksè pou konfimasyon idantite ak déblotché mont lan.

Aktyalizasyon One UI Watch 5 la te kòmanse premye ak seri Galaxy Watch 6 epi kounye a disponib pou pwogramasyon Galaxy Watch 4 ak Watch 5 nan divès mache. Samsung kontinye bay priyorite sekirite ak vi prive itilizatè li yo, e aktyalizasyon sa a se yon temwayaj angajman yo.

An jeneral, mezi sekirite amelyore nan aktyalizasyon One UI Watch 5 la ofri pi gwo pwoteksyon pou itilizatè Galaxy Watch epi asire ke done pèsonèl yo rete an sekirite menm si ta gen yon reset faktori.

