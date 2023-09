Huawei lanse nouvo seri Mate 60: yon rival potansyèl pou Apple

By

Yon nouvo seri smartphones te lanse pa Huawei Technologies te atire atansyon mondyal pou teknoloji li genyen an, allusion ke konpayi an te simonte sanksyon Etazini yo e li ka vin yon gwo rival li pou Apple. Mate 60 ak Mate 60 Pro ki te pibliye dènyèman, ansanm ak Mate X5 ak Mate 60 Pro + ki fèk lanse, te pike enterè nan pi gwo mache smartphone nan mond lan, Lachin.

Youn nan karakteristik prensipal seri Mate 60 la se kapasite li pou sipòte kominikasyon satelit, sa ki pèmèt itilizatè yo fè apèl ak voye mesaj menm nan zòn ki pa gen siyal mobil oswa koneksyon entènèt, tankou mòn oswa nan lanmè. Pandan ke detay espesifik yo nan chips yo itilize nan smartphones sa yo pa te divilge, konpayi analiz TechInsights te idantifye prezans nan nouvo chip Kirin 9000s la, ki fabrike pa Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) nan peyi Lachin. Tès vitès ki te fèt pa achtè Chinwa yo te montre ke Mate 60 Pro a kapab telechaje vitès ki depase sa yo nan telefòn 5G tèt-of-liy la.

Founisè yo nan seri Mate 60 yo pa te ofisyèlman non Huawei, men TechInsights te idantifye SK Hynix Kore di Sid kòm sous DRAM ak NAND konpozan yo itilize nan telefòn yo. SK Hynix te deklare ke li ap mennen ankèt sou zafè sa a paske li te sispann fè biznis ak Huawei depi Etazini te enpoze restriksyon sou konpayi an nan 2019. Mate 60 Pro a gen ladan plis konpozan chip ki te fè Chinwa konpare ak modèl anvan yo.

Pati nan mache Huawei, yon fwa pi gwo manifakti smartphone nan mond lan, te bese piti piti apre limit gouvènman ameriken an genyen sou aksè li nan zouti pou fè chip ki nesesè pou pwodwi modèl appareil avanse. Sa a kite konpayi an ak sèlman disponiblite limite nan modèl 5G ki itilize chips estoke. Nan Lachin, pati nan mache Huawei a te tonbe a 11% nan 2021, desann soti nan 27% nan ane anvan an. Apple, kòm yon rezilta nan restriksyon yo, te vin dirijan manifakti smartphone prim nan Lachin, ak pati nan mache li ogmante soti nan 11% a 19% pandan menm peryòd la.

Analis yo sijere ke liberasyon an nan seri Mate 60 la ta ka make rezurjans Huawei a kòm yon konkiran serye nan Apple, benefisye de antouzyasm patriyotik la montre pa konsomatè Chinwa. Lansman nouvo seri sa a te selebre anpil nan medya Chinwa ak sou entènèt kòm yon grèv senbolik kont Etazini nan mitan tansyon k ap grandi ant tou de peyi yo. Ming-Chi Kuo, yon analis ak TF International Securities, espere Mate 60 Pro a voye ant 5.5 a 6 milyon inite nan dezyèm mwatye ane sa a, ki reprezante yon ogmantasyon 20% nan volim okòmansman te planifye yo. Anplis de sa, chajman kimilatif Mate 60 Pro a ta ka rive nan omwen 12 milyon inite nan 12 mwa apre lansman li.

Sous:

- Yelin Mo ak Brenda Goh, jounal Reuters