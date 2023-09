Apple devwale iPhone 15, nouvo Apple Watch, ak AirPods nan yon evènman pwodwi

By

Apple Inc. te anonse evènman pwodwi ki pi espere nan ane a, kote li pral prezante iPhone 15, nouvo modèl Apple Watch, ak dènye AirPods yo. Evènman an, ki rele "Wonderlust," pral pran plas 12 septanm nan katye jeneral Apple la nan Cupertino, Kalifòni.

Rekò evènman an pral liy iPhone 15 Pro, ki pral prezante gwo mizajou ak amelyorasyon. Anplis de sa, Apple pral diskite tou sou mizajou lojisyèl kap vini yo, ki gen ladan iOS 17, iPadOS 17, ak watchOS 10.

iPhone a, Apple Watch, ak AirPods yo se pwodwi prensipal yo nan ekosistèm Apple la epi yo kontribye nan apeprè 60% nan revni jeneral konpayi an. Apple espere ke lansman iPhone 15 la pral ede li retabli de yon bès lavant ak atire kliyan yo ajou aparèy yo.

Yon chanjman remakab nan lage iPhone ane sa a se chanjman nan estanda USB-C pou chaje ak transfè done, ki ka amelyore pèfòmans men ki ka potansyèlman fache konsomatè yo. Sa a pral dezyèm fwa Apple chanje pò iPhone a, ak switch anvan an ki te fèt nan 2012.

iPhone 15 la ap disponib nan kat modèl: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, ak 15 Pro Max. Modèl debaz yo pral gen bò aliminyòm ak yon dèyè vè, pandan y ap modèl-wo fen Pro yo pral prezante yon nouvo konsepsyon ak kote Titàn, yon gade bwose, ak yon do glas glase. Modèl pro yo pral gen tou pi mens montour, gras a yon nouvo pwosesis fabrikasyon ki rele LIPO.

Modèl Pro yo pral vini ak yon chip A17 pi vit ki bati sou yon nouvo pwosesis pwodiksyon 3 nanomèt, ki bay pi bon pèfòmans ak lavi batri. Anplis de sa, modèl Pro yo pral gen amelyorasyon siyifikatif kamera, ki gen ladan teleobjèktif améliorée ak lantiy ultrawide, osi byen ke yon sistèm teleobjèktif aktyalize ak kapasite zoom pyès ki nan konpitè.

Tout nouvo iPhone yo pral prezante "U2" ultrawide-band semiconductor pou amelyore kapasite lokal yo. Yo pral chanje tou soti nan Lightning a USB-C pou chaje ak transfè done, ak vitès transfè ogmante eksklizif nan modèl yo Pro.

Nan evènman an, Apple pral tou revele Apple Watch Series 9 nan gwosè aktyèl yo nan 41mm ak 45mm. Konpayi an tou espere lage dezyèm jenerasyon Ultra, byenke detay sou modèl sa a se ra.

An jeneral, evènman pwodwi Apple la trè antisipe, kòm konpayi an vize atire konsomatè yo ak dènye modèl iPhone li yo, mizajou lojisyèl, ak pwogrè Apple Watch. Evènman an pral bay tou apèsi sou estrateji Apple pou simonte defi nan mache a, ki gen ladan bès lavant ak enkyetid nan Lachin.

Sous: Bloomberg