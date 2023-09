Envestisè yo enkyete sou twotwa Lachin nan sou iPhones ak rezurjans dola a

Envestisè yo ap tann fen semèn nan ak kè kontan sou restriksyon Lachin nan sou iPhone yo ak vag ki sot pase a nan dola a te kouvri mache yo. Apple te fè eksperyans yon bès enpòtan nan lèt majiskil sou mache a, montan $ 200 milya dola, akòz rapò sou Lachin limite itilizasyon iPhone pa anplwaye leta yo. Nouvèl sa a pa sèlman afekte Apple, men tou te afekte sektè teknoloji Etazini an ak gwo founisè Apple nan pwovens Lazi. Lachin se yon mache kritik pou Apple, ak nenpòt restriksyon nan peyi a ka gen konsekans sibstansyèl pou konpayi an ak founisè li yo.

Kontrèman, Huawei Technologies Lachin nan te kòmanse prevann pou dènye smartphone li yo, Mate 60 Pro +, ki te atire atansyon atravè lemond pou siksè li nan simonte sanksyon Etazini yo. Devlopman sa yo diferan nan sektè teknoloji a mete aksan sou volatilité ak enprevizib nan mache a.

Yon lòt faktè ki enfliyanse dinamik mache a se ogmantasyon nan pwodiksyon US, ki mennen nan dominasyon dènye dola a. Komèsan yo kwè ke to enterè ki wo yo pral pèsiste nan tan kap vini an, sa ki fè li difisil pou gwo lajan yo simonte fòs dola a nan fen ane a. Apresyasyon kontinyèl dola a kont yon panyen lajan pa sèlman lakòz Yuan tè a rive nan yon ba 16 ane, men li te tou mete presyon sou Yen an, pouse komèsan yo rete vijilan pou entèvansyon potansyèl yo.

Pandan mache Ewopeyen yo louvri, envestisè yo prepare tèt yo pou yon fen semèn nan ki kapab ajite. Endèks pan-Ewopeyen an STOXX 600 te fè eksperyans sèt jou youn apre lòt nan pèt, ki make pi move pèfòmans li depi fevriye 2018. Anplis de sa, konsantre sou mache a orè nan direksyon pou dèt makèt franse revandè kazino, paske li fè fas a esklizyon nan endèks ekite SBF-120 Paris la, yon mezi gwo konpayi yo.

An rezime, enkyetid konsènan restriksyon iPhone Lachin nan ak vag dola a te lakòz yon atmosfè temèt mache. Bès Apple nan lèt majiskil sou mache a, lage siksè smartphone Huawei a, ak pèfòmans anvayi dola a sèvi kòm rapèl prekosyon pou envestisè sou volatilité ak enprevizib nan mache mondyal la.

Definisyon:

– Kapitalizasyon mache: Valè total aksyon eksepsyonèl yon konpayi nan aksyon.

– Estratèj Forex: Ekspè ki analize ak predi mouvman lajan nan mache echanj etranje a.

– Yuan sou rivaj: Yuan Chinwa a te fè kòmès nan tè pwensipal Lachin.

– Yen: Lajan an nan Japon.

– Pan-Ewopeyen STOXX 600 endèks: Yon endèks ki reprezante pèfòmans nan gwo aksyon Ewopeyen an.

– Endèks ekite SBF-120: Yon endèks referans nan mache dechanj Pari a, ki reprezante pèfòmans 120 gwo konpayi yo.

Sous: Ankur Banerjee (Reuters)