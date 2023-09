Watchdogs Inyon Ewopeyen yo chèche Feedback sou Pwopozisyon Microsoft pou Aktivisyon Blizzard Aktivite

By

Regilatè Inyon Ewopeyen yo ap mande opinyon sou plan revize Microsoft pou jwenn apwobasyon regilasyon UK pou akizisyon Activision Blizzard pou 69 milya dola. Komisyon Ewopeyen an, ki te deja pèmèt kontra a an me, ap mande kòmantè nan men konpayi jwèt yo pou detèmine si dènye pwopozisyon Microsoft te fè bay Otorite Konpetisyon ak Mache UK a ta dwe pro-konpetitif.

Sous ki abitye ak pwoblèm nan rapòte ke remèd yo pwopoze a pou UK a vize konvenk CMA a ranvèse veto inisyal li nan tranzaksyon an. Dapre nouvo pwopozisyon an, Ubisoft Entertainment SA ta dwe akòde dwa pou distribye jwèt Activision. Remèd sa a ta aplike atravè lemond, eksepte nan Zòn Ekonomik Ewopeyen an.

Komisyon Ewopeyen an te eksprime enterè li nan kontwole devlopman yo nan UK a ak anpil atansyon epi evalye enpak potansyèl yo sou ka Inyon Ewopeyen an. Sepandan, Microsoft poko fè kòmantè sou dènye devlopman sa yo.

Sipoze CMA a pran desizyon li sou kontwòl la anvan 18 oktòb. Watchdog Inyon Ewopeyen yo ap obsève sitiyasyon an ak anpil atansyon, ak plis fidbak nan konpayi jwèt aza pral jwe yon wòl enpòtan nan detèmine chemen an pou pi devan pou akizisyon Microsoft a nan Activision Blizzard.

