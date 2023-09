Enchanted Portals lage an reta sou switch

By

Enchanted Portals, yon platformer 2D trè antisipe enspire pa Cuphead, te anonse yon reta nan lage li sou Nintendo Switch la. Okòmansman pwograme pou lanse sou 6 septanm, jwèt la pral kounye a lage "kèk semèn pita" ansanm ak vèsyon yo PS4 ak Xbox One nan jwèt la, dapre pwomotè Xixo Games Studio sou Twitter.

Malgre ke vèsyon an PC nan Enchanted Portals te kapab satisfè dat lage li yo sou 5 septanm, enpresyon bonè nan jwèt la te mwens pase gwan distribisyon. Revizyon itilizatè yo vapè kounye a chita nan "Sitou negatif," ak anpil itilizatè site pwoblèm kontwòl kòm youn nan pwoblèm prensipal yo. Nou espere ke reta a nan liberasyon an nan vèsyon an Switch pral bay devlopè yo tan ki nesesè yo rezoud pwoblèm sa yo ak delivre yon eksperyans jwèt pi bon.

Enchanted Portals se yon platfòm 2D co-op ki swiv istwa de majisyen rookie yo te rele Bobby ak Penny, ki jwenn tèt yo kole ant dimansyon. Jwèt la prezante mizik Hatian, bèl atizay ansyen, ak komedyen san rete, pwomèt yon eksperyans jwèt kaprisyeuz ak rapid-ritm. Jwè yo ka atann etap platfòm difisil, batay kont bòs sezisman, ak yon asenal pwisan nan òneman ak mouvman simonte obstak ak pwogrè nan jwèt la.

Pandan ke reta a ka desevwa fanatik yo ki t ap tann liberasyon an, li se yon etap nesesè pou asire ke jwèt la satisfè estanda kalite jwè yo espere. Rete branche pou plis anons konsènan nouvo dat lage Enchanted Portals sou Nintendo Switch la.

Sous:

- Nintendo Life: [kontni entegre]

- Nintendo tout bagay: [sous]

- Vapè: [sous]