Nouvo aparèy elektwonik pou pi gwo teleskòp radyo yo pi trankil pase yon telefòn mobil sou Lalin lan

Nouvo aparèy elektwonik ki rele bwat SMART yo te devlope pou pouvwa antèn yo nan teleskòp ki ba frekans Square Kilometer Array (SKA), ki se kounye a sou konstriksyon nan Western Australia. Aparèy sa yo tèlman trankil ke yo emèt mwens radyasyon elektwomayetik pase yon telefòn mobil ki mete sou sifas lalin lan.

Teleskòp SKA Low, ansanm ak kontrepati mwayen frekans li nan Lafrik di sid, pral pi gwo ak pi sansib radyo teleskòp nan mond lan yon fwa li vin operasyonèl. Avèk 131,072 antèn dipol, li pral gen kapasite pou detekte siyal radyo fèb ki soti nan rejyon ki pi lwen nan linivè a.

Sepandan, gwo sansiblite sa a fè teleskòp la vilnerab a entèferans ki soti nan sous ond radyo yo fè moun. Antèn teleskòp la ka detekte menm elektwonik ki sou satelit Starlink SpaceX yo, ki òbit 342 mil anlè Latè. Entèferans sa a ka gen yon enpak negatif sou rechèch astwonomik ak anpeche rechèch la pou siy lavi ekstraterès.

Pou abòde pwoblèm sa a, yo te etabli yon zòn radyo-trankil alantou teleskòp la, kote itilizasyon telefòn mobil yo ak emetè radyo yo sevè reglemante. Anplis de sa, enjenyè nan Sant Entènasyonal pou Rechèch Radyo Astwonomi (ICRAR) nan Curtin University te devlope pouvwa espesyal ak aparèy distribisyon siyal pou teleskòp la ki emèt minimòm radyasyon elektwomayetik.

Aparèy sa yo konstwi lè l sèvi avèk konpozan radyo-trankil epi yo mete yo nan anbalaj espesyal pou anpeche nenpòt radyasyon soti. Pandan tès yo, aparèy yo emèt mwens radyasyon pase sa ki ta rive nan antèn yo nan yon telefòn mobil sou sifas lalin lan.

Konstriksyon teleskòp SKA la te kòmanse an Desanm 2022 apre plis pase 30 ane preparasyon. Sit teleskòp yo nan Ostrali ak Lafrik di sid pral gen yon zòn kolekte konbine de 1 kilomèt kare. Sit Ostralyen an pral konsantre sou onn radyo ak frekans ant 50 a 350 MHz, pandan y ap etalaj Sid Afriken an pral konsantre sou longèdonn ki pi long ant 350 MHz ak 15.4 GHz.

Lè yo itilize teleskòp radyo sansib tankou SKA, astwonòm yo ka detekte onn radyo ki kapab penetre pousyè ak debri, sa ki pèmèt yo obsève pati nan Cosmos ki ta envizib pou lòt kalite teleskòp. Yo espere teleskòp SKA yo revolisyone konpreyansyon nou sou linivè a epi bay detay san parèy sou evolisyon li yo ak fenomèn misterye yo.

