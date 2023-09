EE Ogmante Pri Roam Plis Plan De 60 Pousan, Kliyan Fache

EE, youn nan dirijan founisè rezo UK, te fèk anonse yon ogmantasyon pri enpòtan pou plan Roam Further li a. Plan sa a pèmèt kliyan yo itilize done, apèl, ak tèks nan peyi tankou USA, Meksik, Kanada, ak Ostrali. Nan kòmansman ane a, pri adisyonèl la te £ 10 pa mwa, ki pita ogmante a £ 15 nan fen mwa mas la. Sepandan, kliyan EE yo kounye a te enfòme ke pri a pral monte a £ 25 pa mwa nan dat 18 oktòb 2023. Sa reprezante yon ogmantasyon 60 pousan stupéfiants ak plis pase double pri inisyal la nan kòmansman ane a.

San sipriz, anpil itilizatè EE yo pa kontan sou ogmantasyon pri sa a toudenkou. Gen kèk ki eksprime fristrasyon yo sou platfòm rezo sosyal yo, yo pwomèt pou yo chanje nan lòt founisè rezo yo. Pandan ke rezon ki dèyè ogmantasyon siyifikatif sa a rete enkoni, li klè ke itilizatè EE yo santi ke pri adisyonèl la pa jistifye.

Li enpòtan pou remake ke EE se pa sèlman founisè rezo a ki fè frè anplis pou itilizasyon done aletranje. Lòt founisè, tankou Three ak Vodafone, tou gen frè pou done entènasyonal yo. Twa chaj £ 5 pa jou pou aksè a done nan USA a, pandan y ap frè Vodafone a varye alantou £ 6.50 depann sou kontra a.

Sepandan, pou moun ki vwayaje souvan epi ki vle evite ogmante chaj EE yo, gen yon solisyon potansyèl. Lè w pran yon plan ki gen Smart Benefits, ki ka chanje chak mwa, ka ofri opsyon tankou Roam Further, Apple TV+ oswa Microsoft 365 Personal. Li rekòmande pou kliyan EE ki afekte yo eksplore kontra altènatif ki ka ede yo ekonomize lajan.

