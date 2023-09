Ministè Afè dijital nan Taiwan planifye pou tabli sistèm ak sant pwodiksyon AI

By

Ministè Afè Digital nan Taiwan ap travay sou etabli yon sistèm pwodiksyon ak sant pou evalye ak teste aplikasyon pou entèlijans atifisyèl (AI). Minis Adjwen Afè Digital, Lee Huai-jen, te fè anons sa a pandan seremoni ouvèti DevDays Azi, yon fowòm teknoloji ki te òganize ansanm pa Microsoft ak Administrasyon Ministè a pou endistri dijital yo.

Anplis mete kanpe sistèm pwodiksyon AI ak sant, Konsèy Nasyonal Syans ak Teknoloji a pral evalye ak teste motè dyalòg AI ki fè konfyans. Inisyativ sa yo pa gouvènman an espere ede endistri nan Taiwan devlope aplikasyon AI responsab ak konfyans.

DevDays Asia, ki ap fèt kounye a nan Taipei epi ki pral deplase nan Kaohsiung nan Vandredi, konsantre sou devlopman jeneratif AI, cybersecurity, ak rezistans dijital. Konpayi Taiwan yo ap chèche de pli zan pli enkòpore teknoloji AI atravè divès endistri yo. Gen kèk ki itilize Azure OpenAI Sèvis Microsoft a, ki bay sekirite antrepriz enpòtan, konfòmite, ak disponiblite rejyonal solisyon yo.

Microsoft Taiwan te patisipe aktivman nan devlopman AI nan Taiwan. Sant rechèch-ak-devlopman AI konpayi an, ki te etabli an 2018, te kolabore sere sere ak gouvènman an epi li kontinye envesti nan Taiwan, patikilyèman nan kiltivasyon talan AI, lojisyèl, ak devlopman pyès ki nan konpitè.

Microsoft mete aksan sou enpòtans aplikasyon AI responsab ak etik, ki deklare ke devlopman AI ale pi lwen pase kreye teknoloji AI jeneratif. Konpayi an dènyèman te anonse ke li te reyalize objektif kiltivasyon talan dijital li yo nan Taiwan anvan orè e li planifye pou lanse yon pwogram fòmasyon teknoloji AI pou edike piblik la sou dènye teknoloji ak aplikasyon AI.

Sous:

– Ministè Afè Digital

- Microsoft