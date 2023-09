Ede ti biznis yo ak pwodiksyon dijital ak maketing: Just Adventure Productions LLC

Just Adventure Productions LLC, yon ti biznis ki baze nan Big Stone Gap, Virginia, konsantre sou bay pwodiksyon dijital ak sèvis maketing pou lòt ti biznis yo. Konpayi an dènyèman te resevwa yon sibvansyon 10,000 dola korespondans kapital semans nan men Virginia Coalfield Economic Development Authority (VCEDA) pou sipòte kwasans li.

Fonde pa Justin Falin an Desanm 2022, Just Adventure Productions ofri yon seri sèvis ki gen ladan videyo, videyo abèy, ak maketing medya sosyal. Konpayi an gen pou objaktif pou vin premye ajans pwodiksyon ak maketing medya dijital nan rejyon an, pou sipòte siksè rezidan yo ak biznis yo nan Sidwès Virginia.

Anplis òf li yo kounye a, Just Adventure Productions gen plan pou ekspansyon nan lavni, ki gen ladan konsepsyon entènèt, aplikasyon mobil, ak sèvis fòmasyon sou medya sosyal. Konpayi an anvizaje vin tounen yon biznis serye ak bon repitasyon ki ede biznis tranzisyon nan laj dijital medya ak maketing.

Avèk yon background nan kominikasyon an mas ak kat ane eksperyans nan pwodiksyon, Justin Falin ap dirije kwasans konpayi an. Li se manm Asosyasyon Videyograf Maryaj ak Evènman Entènasyonal la epi li ranpli kritè pou resevwa sètifikasyon WEVA International Merited Professional Videographer. Kounye a konpayi an anplwaye yon anplwaye aplentan ak yon anplwaye a tan pasyèl, ak plan pou elaji jiska kat anplwaye aplentan ak de anplwaye a tan pasyèl nan senk ane.

Youn nan avantaj kle yo pou Just Adventure Productions se sibvansyon kapital semans VCEDA. Sibvansyon an te ede konpayi an achte ekipman chè ki nesesè pou operasyon li yo. San yo pa sibvansyon an, Justin ta dwe ale nan dèt pou jwenn bon ekipman an. Sibvansyon an te yon gwo ogmantasyon nan kwasans ak devlopman konpayi an.

An jeneral, Just Adventure Productions vize pou sipòte lòt ti biznis nan bezwen maketing dijital yo, bay solisyon sèvis konplè pou ede yo rakonte istwa yo, montre pwodwi ak sèvis yo, rekrite talan oswa sipòtè, epi jwenn yon avantaj konpetitif.

Sous:

– Virginia Coalfield Devlopman Ekonomik Otorite

– Jis Adventure Productions LLC