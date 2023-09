Amelyorasyon nan liy fiks dijital yo kòmanse nan Northern Ireland

By

BT te inisye amelyorasyon liy fiks yo nan teknoloji dijital nan Northern Ireland kòm yon pati nan pwojè Digital Voice li yo. Pwojè sa a gen pou objaktif pou ranplase liy telefòn tradisyonèl analòg ak liy dijital, fè sèvi ak teknoloji bande. Pwojè a, ki dekri kòm yon antrepriz "yon fwa-nan-yon-jenerasyon", te kòmanse nan sèten zòn nan Angletè an Jiyè ak Out. BT pral asire ke kliyan nan Northern Ireland resevwa notifikasyon omwen kat semèn davans chanjman an.

Amelyorasyon nan teknoloji dijital konsidere kòm esansyèl kòm teknoloji analòg ki deja egziste a ap vin demode. BT mete aksan sou ke telefòn fiks yo pa te elimine, epi pou majorite kliyan yo, switch la pral tou senpleman enplike ploge telefòn fiks nan yon routeur bande olye pou yo yon priz ki monte sou miray. Benefis ki genyen nan switch la gen ladan kapasite avanse tronpe-apèl filtraj ak odyo apèl pi klè.

Tranzisyon an nan Vwa Dijital espere se yon pwosesis senp epi gratis pou prèske tout kliyan, san yo pa bezwen travay enstalasyon lakay yo. Sepandan, BT ankouraje kliyan ki ka bezwen plis sipò oswa ki konsidere tèt yo vilnerab pou enfòme yo. Sèten kliyan, tankou sa yo ki gen pandantif swen sante, moun ki sèlman konte sou telefòn fiks yo, ak moun ki pa gen siyal mobil, yo pa pral chanje proactiveman okòmansman.

Pou ogmante konsyantizasyon sou chanjman an nan teknoloji dijital, BT planifye òganize yon seri de evènman meri ak pop-up stands atravè Northern Ireland. Evènman sa yo vize bay kliyan plis enfòmasyon ak sipò pandan tranzisyon an.

