Rankont Lang Mondyal ak Syans Imanitè Dijital retounen nan University of Arkansas

World Languages ​​and Digital Humanities Studio nan University of Arkansas kontan anpil pou l anonse retou Digital Humanities Meet-Up la. Evènman an pral pran plas nan estidyo ki sitiye nan JB Hunt Center nan 14 septanm soti nan 4-5 pm.

Pandan DH Meet-Up ouvèti a, pwofesè ak etidyan gradye nan Depatman Lang, Literati, ak Kilti Mondyal yo pral montre pwojè yo ki konbine kilti mondyal ak teknoloji dijital. Patisipan yo ka espere wè prezantasyon sou divès sijè, tankou fotografi 360, vizit vityèl entèaktif nan ansyen sit, leson paleografi tactile pou aprann fransè medyeval, ak itilizasyon inovatè zouti dijital nan salklas la.

Apre evènman an, pral gen yon resepsyon ki te fèt nan Studio WLDH a, ki bay yon opòtinite pou patisipan yo fè rezo ak plis diskite sou pwojè yo prezante yo.

Dezyèm rankont DH nan mwa a ap dewoule 28 septanm ant 11 am jiska 12 pm Rankont sa a pral genyen pwofesè ak etidyan gradye nan depatman WLLC ki pral pataje plan yo pou pwochen pwojè ki konbine kilti mondyal ak teknoloji dijital. Sa gen ladann pwopozisyon pou finansman, kou potansyèl, ak inite aprantisaj. Manje midi ap bay estidyo apre evènman sa a.

A full line-up of panelists for both DH Meet-Ups will be announced closer to the date, and more information about these events can be found on the UARK Campus Calendar. For any questions, please reach out to Curtis Maughan at [email protected] or Cheyenne Roy at [email protected].

Pou w rete okouran de evènman Depatman WLLC ak World Languages ​​and Digital Humanities Studio ki òganize yo, swiv WLLC sou Instagram, Facebook, ak Twitter.

