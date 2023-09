Rimè ki antoure pwochen konsole Nintendo a nan Gamescom

By

Rimè yo te toubiyon sou pwochen konsole Nintendo a trè antisipe, ak Gamescom se yon gwo katalis pou espekilasyon. Plizyè medya yo rapòte ke devlopè yo te bay yon aperçu eksklizif sou siksesè Nintendo Switch la nan evènman an mwa pase a, sa ki te ankouraje antisipasyon nan mitan fanatik yo.

Malgre ke Nintendo te rete sere sou rimè sa yo, plizyè sous te piti piti revele plis enfòmasyon sou sa ki potansyèlman te fèt nan Gamescom. Digital Foundry lage yon videyo ki bay limyè sou rimè yo, bay plis detay. Sepandan, li enpòtan sonje ke enfòmasyon yo diskite yo baze sou sous dezyèm men yo epi yo ta dwe pran ak prekosyon.

Dapre rapò ki soti nan Eurogamer ak VGC, yo kwè T239 Nvidia SoC a se kenkayri ki gen entansyon pou nouvo konsole a. Sa a aliyen ak fwit anvan yo soti nan Nvidia tèt li. Anplis de sa, li te sijere ke Breath of the Wild demonstrasyon an te kouri nan 4K / 60fps lè l sèvi avèk teknoloji DLSS, montre kapasite yo enpresyonan nan pyès ki nan konpitè.

Demo Matrix la, ki te prezante teknoloji avanse ray tracing, te benefisye de pyès ki nan konpitè siperyè Nvidia konpare ak AMD. Yo espekile ke DLSS 3.5, ak esklizyon nan jenerasyon ankadreman, te itilize pou Demo a. Lè nou konsidere avansman Unreal Engine 5 yo te fè nan de ane ki sot pase yo, li espere ke motè a pral pi évolutive ak konpatib ak nouvo konsole a.

Tou de Nvidia ak Epic Games gen yon enterè reyèl nan asire ke Unreal Engine 5 aksesib ak adaptab nan switch la 2. Epic Games pa ta vle limite siksè potansyèl motè yo sou yon platfòm popilè tankou switch orijinal la, pandan y ap Nvidia vize. pou montre DLSS dènye kri yo ak kapasite ray tracing yo.

Pandan ke rimè ki antoure pwochen konsole Nintendo a enteresan, li enpòtan pou apwoche yo ak dout jiskaske yo bay konfimasyon ofisyèl yo. Sepandan, rimè sa yo ofri kèk aperçu enteresan sou sa ki lavni nan jwèt Nintendo ka kenbe.

Sous:

- Eurogamer

– VGC