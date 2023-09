Zopa ogmante 75 milyon £ nan finansman pou akselere kwasans ak vin pi bon bank Grann Bretay.

By

Bank dijital Zopa te sekirize 75 milyon £ (95 milyon dola) nan Tier 2 kapital kòm yon pati nan estrateji kwasans kontinyèl li yo. Finansman an pral itilize pou sipòte plan ekspansyon Zopa epi solidifye pozisyon li kòm premye bank Grann Bretay. Dènye piki kapital sa a pote total Zopa Bank te ogmante a 530 milyon £, ak 150 milyon £ garanti nan 2023 sèlman.

Zopa Bank te jwenn rekonesans pou òf inovatè li yo, ki vize amelyore sante finansye kliyan yo epi bay aksè a kredi a pri konpetitif. Sèvis bank la gen ladan pwodwi ekonomi ki pi enpòtan sou mache a, zouti pou ede kliyan yo peye sal kat kredi yo pi vit, ak modèl souskripsyon ki mache ak AI ki te demontre pèfòmans kredi ekselan.

PDG Jaidev Janardana te mete aksan sou siyifikasyon wonn finansman sa a, li deklare ke li valide pèfòmans finansye Zopa Bank epi li montre gwo konfyans envestisè yo nan potansyèl kwasans li. Anplis de sa, fon yo sèvi kòm yon andòsman nan modèl biznis responsab ak dirab Zopa a, osi byen ke vizyon li yo bati pi bon bank nan UK a.

Kontrèman ak anpil konpayi fintech ak enstitisyon lajan elektwonik, Zopa Bank gen yon lisans bankè, ki soumèt li a menm estanda regilasyon ak bank tradisyonèl yo. Sa a asire ke depo kliyan yo pwoteje pa Pwogram Konpansasyon Sèvis Finansye jiska £85,000. Zopa Bank te entwodwi tou pwodwi reglemante Buy Now Pay Later (BNPL) ak Smart ISA, ki bay altènativ responsab pou sèvis ki egziste deja yo.

Depi lansman li an 2020, Zopa Bank te atire depo enpòtan, te apwouve plis pase £2 milya nan prè pèsonèl, epi li te bay 470,000 kat kredi. Li kounye a gen anpil yon nòt enpresyonan pwomotè nèt nan 82, yon endikatè kle nan satisfaksyon kliyan. Avèk fondasyon pwofitab li, Zopa Bank prevwa sèvi 5 milyon kliyan pa 2027.

Siksè Zopa Bank te rekonèt grasa felisitasyon tankou "Bank pou Ane a" nan Prim AltFi 2022 yo, anplis ke yo te nonmen "Pi bon Founisè Prè Pèsonèl" ak "Pi bon Founisè Kat Kredi" nan Prim Bank Britanik anvan yo. Dènye wonn finansman sa a pozisyon Zopa Bank pou kwasans kontinye ak siksè nan sektè bank dijital la.

Definisyon:

– Kapital Tier 2: Refere a kapital siplemantè yon bank, ki bay plis kousen kont risk finansye epi ki ede asire solvabilite ak estabilite li.

– AI (Entèlijans atifisyèl): Simulation entèlijans imen nan machin ki pwograme pou panse ak aprann tankou moun.

– BNPL (Buy Now Pay Later): Yon opsyon peman ki pèmèt konsomatè yo fè acha ak retade peman jiska yon dat pita, souvan san enterè oswa avèk plan peman fiks.

– Net Pwomotè Score (NPS): Yon mezi ki itilize pou mezire lwayote kliyan ak satisfaksyon ki baze sou repons a kesyon an, "Konbyen chans ou rekòmande pwodui/sèvis sa a bay yon zanmi?" NPS varye ant -100 ak +100, ak pi gwo nòt ki endike pi gwo satisfaksyon kliyan.

Sous: Pa gen URL yo bay.