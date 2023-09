Pwodwi Envestisman Byen Dijital Gade Kontinye Sortant Nan Mize Dekline Enterè

By

Pwodwi envestisman byen dijital yo ap fè eksperyans ekoulman pwodiksyon kòm enterè ak komèsan komès bese nan mache a cryptocurrency. Semèn pase a, yon total de $ 59 milyon te koule soti nan divès kalite pwodwi, ki make katriyèm semèn konsekitif nan ekoulman pwodiksyon. Dapre rapò Digital Asset Fund Flows ki soti nan CoinShares, yo te retire yon total de $ 294 milyon dola nan fon nan mwa ki sot pase a, ki reprezante 0.9% nan byen total yo anba jesyon.

Pandan ke ekoulman yo te komen nan ane ki sot pase a, kout-Bitcoin pwodwi tou te wè aflu semèn pase a, ki endike santiman pòv pou klas la byen. Komèsan komèsan yo te tonbe siyifikativman pa 73% konpare ak semèn anvan an, rive jis $ 754 milyon dola.

Bitcoin te fè eksperyans pi gwo ekoulman yo, ak envestisè yo te rale $ 69 milyon dola nan fon ki konsantre sou BTC, pandan y ap pwodwi kout-Bitcoin te wè pi gwo semèn yo nan aflu depi mas 2023, totalize $ 15 milyon dola. Pwodwi Ethereum yo te wè tou ekoulman pwodiksyon, rive $ 4.8 milyon, sa ki fè li pi piti avantaj dijital pami envestisè ETP ane sa a.

Malgre ekoulman yo an jeneral, pwodwi ki gen rapò ak XRP te wè $ 0.7 milyon dola ap koule tankou dlo nan swiv desizyon an ke siy la se pa yon sekirite. Pifò peyi ki ofri pwodwi envestisman byen dijital yo te fè eksperyans ekoulman pwodiksyon, ak Almay ki mennen wout la ak ekoulman $ 20 milyon dola, ki te swiv pa Kanada ak $ 17.6 milyon dola ak US la ak $ 12.3 milyon dola.

Aksyon Blockchain te fè fas tou santiman negatif, ak $ 10.8 milyon ekoulman pwodiksyon, ki make senkyèm semèn konsekitif nan ekoulman pwodiksyon. Mache kript pi laj la montre stagnation ak ensètitid, ak stablecoins ki gen yon bès nan rezèv ak yon retounen nan aflu net oswa negatif pou BTC ak ETH depi fen mwa Out.

An jeneral, mache a te antre nan yon peryòd de apati ekstrèm, fatig, ak annwi, ak volatilité ki ba, lajan likid sikile, komèsan komès, ak komèsan règleman sou-chèn. Crypto Fear & Greed Index la kounye a nan teritwa "Laperèz" apre yo fin pase dènye mwa a nan teritwa "net".

Sous: CoinShares, Glassnode, Altènatif