Orchard la ap anboche yon manadjè kont dijital pou DSP UK yo

The Orchard, yon konpayi distribisyon mizik dirijan, ap chèche yon Manadjè Kont Dijital pou jere relasyon kle ak founisè sèvis dijital UK (DSP) tankou Apple, Amazon, ak VEVO. Wòl la enplike nan travay kole kole ak jesyon etikèt ak ekip maketing yo kreye kanpay kontni konvenkan pou atis ak etikèt, osi byen ke jere relasyon chak jou ak revandè dijital.

Responsablite yo enkli lanse pou plasman playlist ak kanpay maketing kolaboratif, osi byen ke kenbe relasyon ak revandè dijital lè yo patisipe nan reyinyon, evènman, ak gig. Anplis de sa, Manadjè Kont Dijital la pral bay priyorite ak analize orè lage pou satisfè bezwen etikèt ak atis yo, epi kominike analiz ak rezilta yo bay moun ki gen enterè yo.

Kandida ideyal la ta dwe gen plis pase de ane eksperyans nan endistri mizik, yon konesans solid nan dirijan tribin dijital Yo Vann an Detay, ak yon bon konpreyansyon sou estrateji lavant yo. Eksperyans kominikasyon ak kont an detay oswa tribin maketing dijital pi pito, ansanm ak ladrès kominikasyon ekselan, yon konpreyansyon apwofondi nan peyizaj medya sosyal la, ak gwo kapasite analyse. Abitye ak Excel, PowerPoint, ak Word se tou obligatwa.

Orchard la ofri yon opòtinite pou kontribiye nan vwayaj kreyatif la sou yon etap mondyal, ak yon anviwònman travay modèn, divès e inovatè. Yo bay tou envestisman nan aprantisaj ak devlopman, osi byen ke yon seri benefis tankou kouvèti medikal prive, yon plan pansyon jenere, asirans lavi, ak pwoteksyon revni.

Pou aplike pou pozisyon sa a, vizite lyen sa a: (lyen retire)

Konsènan Orchard la:

The Orchard se yon konpayi pyonye mizik, videyo, ak distribisyon fim, ak yon rezo Multi Channel ki pi wo a k ap opere globalman. Apwòch holistic yo nan lavant ak maketing, konbine avèk teknoloji ak operasyon dirijan nan endistri, anplifye rive ak revni atravè plòg dijital, fizik ak mobil. Te fonde an 1997, The Orchard otorize biznis ak kreyatè nan endistri amizman an.

Sous:

– Orchard la

– Greenhouse.io