Dhruv Consultancy Services Limited jwenn yon kontra pou pwojè gran wout nan Maharashtra

Dhruv Consultancy Services Limited te fè eksperyans yon ogmantasyon 1.33% nan valè aksyon li apre yo te emèt yon Lèt Prim (LOA). LOA a bay konpayi an opòtinite pou bay sèvis konsiltasyon pou sèvis enjenyè endepandan pandan faz operasyon ak antretyen pwojè kat liy lan sou Seksyon Sangli-Solapur nan gran wout nasyonal-166 (NH-166) nan Maharashtra.

Biwo Manadjè Jeneral Chèf ak Ofisye Rejyonal Mumbai nan Otorite Otowout Nasyonal peyi Zend (NHAI) te pibliye LOA a. Anba modèl anwite ibrid la, pwojè akòde a kouvri yon longè 194.644 kilomèt soti nan Km. 182/556 rive Km. 378/100 nan eta Maharashtra.

Valè total kontra a fikse nan Rs 9.90 crore eksepte GST, epi li gen yon peryòd kontra ki pwolonje plis pase 60 mwa. Nouvèl kontra sa a te ogmante aksyon Dhruv Consultancy Services Limited de 1.33% pou rive ₹57 a 3.22 pm sou Bombay Stock Exchange.

Kontra sa a se yon etap enpòtan pou Dhruv Consultancy Services Limited paske li kontinye etabli pozisyon konpayi an nan sektè sèvis konsiltasyon an. Konpetans konpayi an ak eksperyans nan jere pwojè jeni yo anpil valè pa NHAI a, ki mennen nan akòde pwojè sa a.

Dhruv Consultancy Services Limited angaje l pou l bay bon jan kalite sèvis konsiltasyon epi asire bon operasyon ak antretyen Seksyon Sangli-Solapur nan NH-166 nan Maharashtra. Avèk ekip pwofesyonèl ki gen eksperyans li yo, konpayi an byen ekipe pou jere defi pwojè a epi bay rezilta yo nan yon fason apwopriye.

- Lèt Prim (LOA) ki soti nan biwo Manadjè Jeneral Chèf la ak Ofisye Rejyonal Mumbai nan Otorite Otowout Nasyonal peyi Zend (NHAI)

– Pèfòmans Dhruv Consultancy Services Limited sou Bombay Stock Exchange (BSE)