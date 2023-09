Potansyèl switch 2: Jere atant

Demonstrasyon ki sot pase yo nan Switch 2 k ap vini an nan Gamescom te limen espekilasyon sou pyès ki nan konpitè ak kapasite li yo. Pandan ke nouvo konsole a espere bay yon amelyorasyon enpòtan sou predesesè li a, li enpòtan pou apwoche rimè yo ak prekosyon epi jere atant nou yo.

Chanjman an nan yon achitekti Nvidia ki pi modèn ouvè posiblite enteresan pou nouvo pyès ki nan konpitè. Rapò sou Matrix Awakens kouri sou pyès ki nan konpitè espesifikasyon sib la ak DLSS ak trase ray yo te ajoute nan eksitasyon an. Sepandan, li enpòtan pou w sonje ke sa pa vle di otomatikman ke konsole pòtatif la ap gen pèfòmans menm jan ak yon Xbox Seri S.

Nan mond lan nan pyès ki nan konpitè konsole, espesyalman lè li rive Nintendo, atant yo dwe apeze. Leaks ak rimè bay enfòmasyon limite epi souvan mennen nan konklizyon kòrèk. Tèm "Zòn Enfòmasyon ki ba" oswa LIZ, envante pa UFO debunker Mick West, refere a mank de reyalite difisil ki mennen nan entèpretasyon ak panse dezi.

Li vo konsidere sitiyasyon an lè yo te anonse chanjman orijinal la. Leaks ak rimè sou jwèt tankou Doom 2016 ak The Witcher 3 vini nan konsole a te sanble enkwayab nan moman an. Sepandan, lè jwèt sa yo evantyèlman te lage sou switch la, li te vin klè ke kenkayri a te kapab plis pase okòmansman sipoze. Miskonsepsyon menm jan an te kapab parèt ak demo rimè sou The Matrix Awakens sou Switch 2.

Pandan ke li posib ke rapò a se vre, bay ekspètiz Epic Games ', kapasite aktyèl yo nan konsole a rete yo dwe wè. Pwosesè mobil la ak fason Epic Games te optimize travay yo pou li pral finalman detèmine pèfòmans lan. Konparezon ak demonstrasyon konsole ak PC nan Matrix Awakens yo ta dwe apwoche ak prekosyon, konsidere ki jan jwèt tankou Fayit 2016 ak Witcher 3 te mache sou switch orijinal la an konparezon ak tokay PS4 yo.

Kolaborasyon ak Nvidia pote avantaj sou switch 2 a, tankou teknoloji tankou DLSS ak amelyore tracing ray. Sepandan, li enpòtan sonje ke konsole a ap toujou gen pouvwa limite konpare ak konsola tradisyonèl yo. Pandan ke li ka depase sistèm ki baze sou AMD, li pa gen anpil chans matche ak pèfòmans nan Xbox Series S akòz limit yo nan pyès ki nan konpitè mobil.

An konklizyon, potansyèl Switch 2 enteresan, men li enpòtan pou jere atant yo. Demonstrasyon rimè yo ak avansman nan teknoloji yo endike posiblite pwomèt, men jiskaske nou gen enfòmasyon konkrè ak eksperyans pratik, li enpòtan pou pa egzajere kapasite konsole a.

