Deloitte ak Bitwave Alliance: Amelyore Jesyon Byen Dijital

Gwo 4 konpayi kontab Deloitte ak platfòm kontablite antrepriz Bitwave te mete tèt yo ansanm pou kreye yon alyans estratejik. Kolaborasyon an gen pou objaktif pou ede biznis yo jere konpleksite espas avantaj dijital la lè li konbine platfòm lojisyèl Bitwave a ak sèvis konsiltasyon kontablite, taks ak gouvènans Deloitte.

Evolisyon rapid endistri byen dijital la te pote yon seri nouvo defi, tankou ogmante done, risk, règleman, ak kondisyon konfòmite. Alyans Deloitte-Bitwave ofri kliyan yon seri òf avantaj dijital pou adrese konpleksite sa yo. Sa a gen ladan konekte done blokchain ak sistèm planifikasyon resous antrepriz pou apèsi an tan reyèl, otomatize pwosesis kontablite pou akselere fèmen chak mwa, ak rasyonalize peman kriptografik yo.

Anplis de sa, alyans lan ede konpayi yo konfòme yo ak prensip kontablite tankou US GAAP ak IFRS, osi byen ke diminye risk yo ak ogmante transparans atravè pwosesis ak kontwòl amelyore. Li pran an konsiderasyon taks tou pandan tranzaksyon yo epi li ede yo respekte taks mondyal la.

Patenarya ant Deloitte ak Bitwave pote ansanm konpetans konplemantè ak ekspètiz. Dapre Rob Massey, patnè nan Deloitte Tax LLP, alyans lan ofri opòtinite inik pou kolaborasyon ak vize redefini endistri a byen dijital.

Tou de Deloitte ak Bitwave wè enpòtans pou non sèlman adrese defi teknik, men tou defi òganizasyonèl yo. Alyans lan pwofite sèvis pwofesyonèl Deloitte, espesyalizasyon nan finans, taks, ak transfòmasyon dijital, pou rezoud yon pakèt pwoblèm biznis.

Eksperyans vaste Deloitte nan blockchain a ak espas avantaj dijital yo mete aksan sou fini sètifika aplikasyon Bitwave pa anpil pratik Deloitte. Alyans sa a pèmèt kliyan yo benefisye de konesans ak ekspètiz Deloitte pandan y ap itilize platfòm Bitwave la.

An konklizyon, alyans Deloitte ak Bitwave konsantre sou bay vitès, efikasite pwosesis, ekonomi depans, ak amelyorasyon konfòmite pou biznis ki itilize byen dijital. Kolaborasyon yo gen pou objaktif pou navige konpleksite yo nan espas avantaj dijital la epi etabli nouvo referans nan endistri a.

