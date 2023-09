Jim Cramer konseye envestisè yo kenbe sou Apple Stock Malgre entèdiksyon iPhone Lachin nan

By

Jim Cramer CNBC a te mande envestisè yo pa vann aksyon Apple yo apre rapò ke Lachin te entèdi itilizasyon iPhone pa anplwaye gouvènman an. Pandan ke aksyon Apple la te tonbe apre nouvèl la, Cramer rete konfyans nan kapasite konpayi an pou adapte ak navige sitiyasyon an.

Lachin se twazyèm pi gwo mache Apple la, ki reprezante 18% revni total li yo. Anplis de sa, yon pòsyon enpòtan nan pwodwi Apple yo fabrike nan peyi a. Entèdiksyon an sou iPhones pou anplwaye gouvènman yo ta ka potansyèlman gen yon enpak sibstansyèl sou salè Apple la. Sepandan, Cramer kwè ke Apple gen kapasite pou jwenn solisyon altènatif pou bese efè yo.

Cramer mete aksan sou enpòtans adaptabilite Apple la, fè referans ak lòt gwo teknoloji tankou Alphabet (konpayi paran Google) ak Amazon. Konpayi sa yo avèk siksè divèsifye òf yo sou tan, ki mennen nan kwasans dirab. Cramer sijere ke Apple, anba lidèchip CEO Tim Cook, ka potansyèlman jwenn yon konpwomi ki adrese tou de enkyetid Lachin nan ak enterè biznis Apple la.

Envestisè ki chwazi vann aksyon Apple kounye a riske manke yon gwo ogmantasyon nan stock potansyèl ki baze sou lavni iPhone oswa nouvo kontni ki pa divilge. Cramer mete aksan sou ke siksè Apple la se pa sèlman depann sou telefòn ekselan li yo, men tou sou kapasite li nan reenvante tèt li ak eksplore nouvo opòtinite.

An konklizyon, Cramer konseye envestisè yo kenbe sou aksyon Apple yo, kwè ke konpayi an pral jwenn fason yo adapte ak simonte nenpòt defi poze pa entèdiksyon iPhone Lachin nan.

Sous:

- CNBC (atik sous)