Stock Apple la anjeneral pran yon frape apre evènman iPhone lansman

Avèk lansman iPhone 15 Apple la ki pral fèt madi, envestisè yo ap antisipe enpak sou aksyon konpayi an. Istorikman, aksyon Apple la te fè eksperyans yon bès apre evènman anyèl li yo tankou lansman iPhone a.

Repòtè mache Jared Blikre ki soti nan Yahoo Finans eksplike ke li komen pou envestisè yo "vann nouvèl la" apre evènman sa yo. Nan kòmansman lansman an, aksyon Apple la anjeneral wè yon ogmantasyon minim, men Lè sa a, fè eksperyans yon vann-off pandan ak apre evènman an.

Blikre mete aksan sou dènye gout nan aksyon Apple la, ki mennen l nan teritwa oversold. Malgre gout sa a, stock la se sèlman desann alantou 10% soti nan segondè dosye li yo, sijere ke yon gwo bès pa iminan.

Gade tounen nan done istorik depi 2007, Blikre note sezon an negatif ki antoure aksyon Apple. Septanm, an patikilye, te toujou yon move mwa pou stock la. Si yon envestisè te envesti $1,000 epi sèlman te depanse li nan mwa septanm nan depi premye Apple la an 1980, kounye a yo ta gen sèlman apeprè $80, reflete yon pèt de 92%.

Pandan ke Oktòb te montre retounen pozitif pou Apple nan tan lontan an, Blikre prekosyon kont sèlman konte sou mwa sa a pou yon ogmantasyon enpòtan nan valè stock. Li fè remake ke mwa Out, yon lòt mwa istorikman pozitif, te aktyèlman negatif pou Apple ane sa a. Diminye revni ka youn nan faktè ki kontribye nan devyasyon sa a nan sezon an.

An jeneral, pandan ke ka gen kèk eksitasyon premye nan stock la lè Apple anonse nouvo pwodwi li yo, Blikre sijere ke evènman an tèt li se tipikman yon evènman "vann nouvèl la". Men, li mete aksan sou ke li pa yon sitiyasyon katastwofik.

– Yahoo Finans Markets Reporter Jared Blikre