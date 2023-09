Navigasyon an sekirite Google amelyore: yon defans pwisan kont atak èskrokri

Google te entwodwi yon nouvo karakteristik nan navigatè Chrome li a ki gen pou objaktif pou bay itilizatè yo pwoteksyon pi efikas kont atak èskrokri. Kanpay èskrokri, ki enplike sit entènèt fwod oswa imèl ki poze kòm sous lejitim, te lakòz gwo domaj lè yo enfekte aparèy yo ak viris ak mennen nan pèt finansye atravè èskrok. Avèk lansman Enhanced Safe Browsing, Google espere ede itilizatè yo evite viktim atak sa yo.

Enhanced Safe Browsing, ki te deja yon karakteristik opsyonèl, pral vin anviwònman an default pou itilizatè Chrome kòm yon pati nan aktyalizasyon 15yèm anivèsè navigatè a. Karakteristik sa a tcheke URL yo nan sit entènèt yo ak yon lis ki toujou ajou nan sit move ki estoke sou sèvè nwaj Google yo an tan reyèl. Si yo jwenn yon match, sit entènèt la bloke epi itilizatè a parèt yon avètisman.

Aktyalizasyon sa a ranplase ansyen karakteristik pwoteksyon èskrokri Google ki rele Navigasyon an sekirite, ki te estoke yon lis sit entènèt move lokalman sou òdinatè itilizatè a. Sepandan, apwòch sa a te gen limit paske li pa t 'kapab detekte sit entènèt èskrokri te lanse apre dènye aktyalizasyon an. Enhanced Safe Browsing adrese sa a lè w konte sou sèvè nwaj Google yo pou pwoteksyon ajou.

Lè yo sispann ansyen fonksyon Navigasyon an sekirite epi fè Enhanced Safe Browsing paramèt defo a, Google vize diminye kantite tantativ èskrokri ki pa detekte. Konpayi an espere yon amelyorasyon 25% nan pwoteksyon kont malveyan ak menas èskrokri pa chanje nan karakteristik nan amelyore.

Pandan ke Enhanced Safe Browsing ofri sekirite amelyore, li vini ak enkyetid potansyèl sou vi prive. Kòm karakteristik nan itilize yon baz done ki estoke sou serveurs Google yo, chak URL vizite pa itilizatè a voye bay Google pou tcheke. Gen kèk itilizatè enkyete sou posibilite pou Google itilize done sa yo pou rezon piblisite, ki baze sou pratik sot pase konpayi an rekòlte done. Sepandan, Google asire itilizatè yo ke done yo soumèt atravè Enhanced Safe Browsing yo pral itilize sèlman pou pwoteksyon èskrokri epi yo pa pou okenn lòt rezon.

Google planifye pou imigre tout itilizatè yo nan Enhanced Safe Browsing nan semèn kap vini yo. Nouvo zouti sa a nan batay kont èskrokri te kapab bay itilizatè yo plis pwoteksyon, toutotan yo rezoud pwoblèm konfidansyalite yo.

