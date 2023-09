Enpòtans yon Sandbox regilasyon US pou inovasyon Crypto

By

Komisyonè Caroline D. Pham nan US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dènyèman te pale nan Cato Institute, li te mete aksan sou nesesite pou yon sandbox regilasyon US pou mache byen dijital yo. Li te mete aksan sou enpòtans pou rete devan koub la nan yon endistri k ap evolye rapidman e li te eksprime enkyetid konsènan apwòch "tann ak wè" Etazini te pran anvè teknoloji blockchain ak byen dijital yo.

Nan remak li, Komisyonè Pham te pwopoze lansman premye pwogram pilòt Etazini pou mache byen dijital yo. Li sigjere ke pwogram pilòt sa a ta sèvi kòm yon sandbox regilasyon pou teste, rasanble done, ak egzamine inovasyon nan yon kad ki an sekirite anba règleman ak pwoteksyon ki egziste deja.

Komisyonè Pham te fè remake ke lòt jiridiksyon atravè lemond te deja anbrase sandbox regilasyon pou ankouraje kwasans ak pwogrè. Li te mete aksan sou nesesite pou Etazini pran mezi pwoaktif epi bay klète regilasyon pou byen dijital yo pou asire balistrad solid yo an plas. Li te mansyone ke li te premye regilatè Ameriken an ki te pwopoze yon kad regilasyon konplè pou mache byen dijital responsab e li te defann pou CFTC a sèvi ak otorite ki egziste deja pou sipòte inovasyon.

Pou adrese pwoblèm legal difisil ki asosye ak sandbox regilasyon nan nivo federal, Komisyonè Pham te pwopoze itilizasyon pwogram pilòt yo. Li te mete aksan sou siksè pwogram pilòt nan tan lontan yo ak efikasite yo nan eksplore san danje nouvo pwodwi ak evolye estrikti mache. Lè yo estratejik entwodwi ak rafine nouvo inisyativ, pwogram pilòt ka ede minimize risk yo ak maksimize chans pou yo reyisi.

Komisyonè Pham rekòmande pou CFTC kòmanse yon inisyativ pilòt pou mache byen dijital pou asire ke Etazini rete devan koub la. Li te mete aksan sou bezwen pou rasanble done, egzamine karakteristik pwogram pilòt sot pase yo, epi devlope yon apwòch pragmatik nan byen dijital ak tokenization. Lè w fè sa, CFTC a ka kenbe manda li pou ankouraje mache ouvè, transparan, konpetitif ak finansyèman solid.

An konklizyon, remak Komisyonè Pham a mete aksan sou enpòtans yon sandbox regilasyon US pou inovasyon crypto. Lè yo lanse yon pwogram pilòt pou mache byen dijital, Etazini ka kreye yon fondasyon ki an sekirite pou teknoloji émergentes ak estrikti mache nan règleman ak pwoteksyon ki egziste deja, asire kwasans ekonomik ak compétitivité nan mache mondyal la.

Sous:

– Remak Komisyonè CFTC Caroline D. Pham devan Enstiti Cato, Rete devan koub la: Règleman Crypto ak Konpetitivite