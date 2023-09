Ekspè yo avèti sou Sibèsekirite ak Risk Konfidansyalite ak Lisans Kondwi Digital Kalifòni

Nouvo lisans chofè dijital Kalifòni an te soulve enkyetid pami ekspè nan cybersecurity konsènan potansyèl risk sekirite ak konfidansyalite. Depi lansman li a 15 out, apeprè 100,000 Kalifòni te deja enskri pou lisans dijital la sou smartphone yo. Sepandan, ekspè yo avèti itilizatè yo ke done yo ka pa konplètman pwoteje kont vòl. Adam Marré, Ofisye anchèf sekirite pou konpayi sibèsekirite Arctic Wolf, fè remake ke menas pou moun ki pa otorize jwenn aksè oswa vòlè done itilizatè yo pa zewo. Kidonk, konte antyèman sou bon jan pwoteksyon done itilizatè a twò optimis.

Pou diminye risk sa yo, Marré sijere ke Depatman Veyikil Motor (DMV) edike moun ki gen lisans sou pi bon pratik pou pwoteje idantite dijital yo. Sa gen ladann itilize modpas solid, pèmèt otantifikasyon de faktè, ak regilyèman mete ajou lojisyèl sekirite ak apps. Sepandan, pwogram pilòt Kalifòni an kounye a pa bay yon opsyon otantifikasyon de faktè pou jwenn aksè nan lisans dijital la.

Alexis Hancock, ki soti nan Electronic Frontier Foundation, mete aksan tou sou enpak negatif potansyèl lisans dijital yo sou inegalite sosyal yo. Moun ki gen aksè limite nan Entènèt oswa moun ki pa gen mwayen amelyorasyon souvan smartphone ka fè fas a majinalizasyon akòz depandans sou idantifikasyon dijital. Anplis de sa, gen enkyetid sou potansyèl move itilizasyon idantifikasyon dijital, ki ka anvayi vi prive endividyèl ak kontribye nan etablisman an nan yon sistèm idantifikasyon nasyonal.

Pwogram lisans dijital ki sanble nan lòt peyi yo te rankontre pwoblèm ak ID mobil yo. Pou egzanp, adolesan minè nan Islann te kapab fòje lisans dijital yo pou yo antre nan bwat. Kounye a, lisans dijital Kalifòni yo pa aksepte pou achte pwodwi ki gen restriksyon pou laj, eksepte nan liy TSA PreCheck nan ayewopò seleksyone.

Pandan ke DMV Kalifòni reklame ke done pèsonèl ki soti nan lisans dijital la pa estoke pou tout tan, pwoteksyon prensipal la pou enfòmasyon itilizatè a se paskod telefòn moun nan. Lòt eta Ozetazini yo te fè eksperyans ak lisans chofè dijital pou plizyè ane, tankou Arizona, ki pèmèt itilizatè Apple yo estoke yon vèsyon dijital lisans yo nan Apple Wallets yo.

An jeneral, pandan Kalifòni antre nan domèn idantifikasyon dijital, li enpòtan pou adrese risk sibèsekirite ak vi prive ki asosye ak lisans dijital sa yo, epi devlope mezi pou pwoteje done itilizatè yo yon fason efikas.

