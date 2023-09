Monzo lanse karakteristik Envestisman, ki pèmèt itilizatè yo envesti ak jis £ 1

By

Monzo, bank dijital ki vo $4.5 milya dola, te prezante yon nouvo karakteristik ki rele "Envestisman" ki pèmèt kliyan li yo envesti nan lajan ke jeyan jesyon byen BlackRock chwazi. Sa a make premye inondasyon Monzo nan mache envestisman an epi li fè pati efò konpayi an pou elaji sèvis finansye li yo ak jenere revni adisyonèl.

Karakteristik Envestisman an pral pèmèt itilizatè yo kòmanse envesti ak yon ti kras tankou £ 1, mete Monzo nan konpetisyon ak bank etabli tankou Chase ak pi piti demaraj tankou Chip, Moneybox, ak Plum. Pwosesis aplikasyon an se senp, ak itilizatè ki kalifye yo rantre nan yon lis datant pou jwenn aksè nan pwodwi a epi yo envite yo kreye yon po envestisman.

Monzo ofri twa lajan ki jere pa BlackRock: Atansyon, Ekilibre, ak Avantur. Fon Atansyon an gen risk ki ba ak retounen ki ba, fon an balanse gen risk mwayen ak rekonpans, ak fon an Adventures enplike alokasyon ki pi wo risk ak pi gwo retounen potansyèl yo.

CEO TS Anil te deklare ke Monzo deside prezante karakteristik envestisman an pou adrese mank de konesans ak baryè abòdab Britanik yo rankontre lè li rive envesti. Rechèch ki te komisyone pa Monzo te revele ke 69% nan popilasyon UK a pa sèten nan ki kote yo ale pou yon pwodwi envestisman aksesib ak itilizatè-zanmitay, ak 60% nan adilt ta dwe plis enkline envesti si kantite lajan an envestisman minimòm yo te ba.

Karakteristik Envestisman an ap parèt anba seksyon Savings & Investments sou ekran lakay Monzo a epi yo pral lage piti piti bay tout kliyan ki kalifye yo nan semèn kap vini yo. Sepandan, kliyan ki gen difikilte finansye oswa ki tonbe dèyè sou ranbousman dèt pa yo pral kapab louvri nouvo envèstisman. Itilizatè yo ap gen tou fleksibilite pou fè chanjman, anile, oswa retire envèstisman yo nenpòt ki lè.

Monzo kounye a gen plis pase 8 milyon kliyan nan UK a epi li gen pou objaktif pou elaji nan nouvo domèn sèvis finansye pou reyalize rentabilité tout ane a. Konpayi an rapòte de premye mwa li yo nan rentabilité nan 2023.

Karakteristik Envestisman an ap vini ak yon frè plat 0.59% pa mwa, ki gen ladan yon frè fon 0.14% ak ​​yon frè platfòm 0.45%.

Pandan ke Monzo se pa premye neobank nan UK a ki ofri karakteristik envestisman, konpetitè tankou Starling Bank ak Zopa poko bay opsyon sa yo. Sepandan, plizyè platfòm fintech tankou Revolut ak Freetrade deja ofri kapasite komès stock. PDG Monzo a, TS Anil, rejte reklamasyon ke bank la te an reta nan pati envestisman an.

