Nouvo iPhone 15 la: Kisa pou w atann de evènman Wonderlust Apple la

Apple ap anonse dènye pwogramasyon iPhone li yo nan evènman "Wonderlust" ki te fèt nan katye jeneral li nan Silicon Valley. Pandan ke yo te revele ti enfòmasyon sou nouvo iPhones yo, li espere ke konpayi an pral konsantre sou amelyore pèfòmans ak mete ann aplikasyon yon plato inivèsèl. Mouvman sa a nan yon plato inivèsèl se an konfòmite ak yon lwa Inyon Ewopeyen an ki tabli vin obligatwa an Ewòp ane pwochèn.

Entwodiksyon iPhone 15 la rive nan yon moman kote Apple ap fè fas ak defi nan mache Chinwa a, kote rapò sijere ke gouvènman an entèdi sèvitè sivil yo itilize telefòn li yo. Malgre ke sa ka gen yon enpak minim sou lavant, li mete aksan sou enkyetid sou depandans Apple sou Lachin pou fabrikasyon nan mitan ogmante tansyon diplomatik ant Etazini ak Lachin.

Nan trimès ki sot pase yo, Apple te fè eksperyans yon bès nan lavant iPhone akòz pi wo pri, ki te mennen kliyan yo retade amelyore nan nouvo modèl. Pou adrese sa a, anpil rimè sijere ke Apple pral adopte yon pò inivèsèl USB-C pou chaje ak transfè done, ranplase konektè Lightning li yo. Chanjman sa a aliman ak lwa Inyon Ewopeyen an ki mande USB-C kòm plato estanda pou tout nouvo smartphones, tablèt, ak kamera apati fen 2024.

Responsab politik Inyon Ewopeyen yo diskite ke règ sa a pral senplifye lavi Ewopeyen yo, diminye fatra elektwonik, ak pi ba pri pou konsomatè yo. Apple deja itilize pò USB-C chaje sou iPads li yo ak laptops li yo, men li te reziste sou switch la sou iPhones, site enkyetid sou inovasyon toufe ak konpwomèt sekirite. Men, chanjman nan USB-C se kounye a wè li kòm inevitab.

Anplis de chanjman nan chajè a, Apple espere prezante amelyorasyon nan kamera iPhone ak chips, ansanm ak ogmantasyon pri potansyèl pou modèl Pro li yo. Siksè iPhone 15 la pral kritik pou pèfòmans Apple la nan ane k ap vini an, paske konpayi an gen pou objaktif pou reprann momantòm apre kèk trimès ki pa klè.

Malgre enkyetid sou restriksyon Chinwa sou iPhones, ekzekitif Apple yo te mete aksan sou yon ogmantasyon nan lavant nan mache Chinwa a pandan yon peryòd de bès jeneral. Analis yo estime ke yon entèdiksyon potansyèl ta afekte yon fraksyon nan lavant iPhone nan Lachin. Sepandan, li klè ke Lachin rete yon mache enpòtan pou Apple, ak nenpòt santiman negatif nan men gouvènman Chinwa a se yon rezon pou enkyetid.

Sous:

- AFP

- Teksponansyèl analis Avi Greengart

- Yory Wurmser, analis prensipal Insider Intelligence

- Wedbush analis Dan Ives