Star Trek: Enfini: Yon jwèt-Changer pou trekkies ak amater estrateji

Paradox Interactive ak Nimble Giant Entertainment te mete tèt yo ansanm pou lage yon jwèt ki pral revolisyone kadran Alpha ak Beta. Ki gen tit Star Trek: Infinite, nouvo sim espas sa a gen lisans Paramount Consumer Products e li pral disponib pou itilizatè Mac ak PC nan dat 12 oktòb 2023.

Pou eksploratè espas ki grangou, gen yon opòtinite pou pre-kòmande jwèt la ak jwenn avantaj eksklizif. Sa yo enkli opsyon pou Star Trek: Lower Decks inifòm, aksè nan USS Cerritos, yon bato syans ki fèt pou nasyon minè nan mòd Dezyèm kontak la, ak yon liy vwa konseye Klingon eksklizif.

Pou yon eksperyans prim, Digital Deluxe Edition (DDE) ofri plis pase jis jwèt debaz la. Li gen ladann yon liv atistik dijital, band ofisyèl la, ak yon pake mizik nan jwèt ki gen mizik klasik ki soti nan linivè Star Trek la.

Mete plizyè deseni anvan Star Trek: The Next Generation, Star Trek: Infinite pèmèt jwè yo pran kontwòl faksyon yo chwazi a: United Federation of Planets, Romulan Star Empire, Cardassian Union, oswa Klingon Empire. Jwè yo pral fè eksperyans politik galaktik, ekonomi anpi, epi angaje yo nan premye senaryo kontak ak espès enkoni. Jwèt la rete fidèl ak lore Star Trek pandan y ap entwodwi nouvo istwa yo eksplore.

Star Trek: Enfini pral lanse 12 oktòb 2023 pou itilizatè Mac ak PC. Fanatik franchiz la ka gade pou pi devan pou plonje tèt yo nan linivè Star Trek la ak fòje pwòp chemen yo nan galaksi an. Viv lontan ak pwospere, joueurs!

– Paradox Interactive ak Nimble Giant Entertainment