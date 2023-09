Frè abònman BMW Scraps pou chèz machin chofe

By

BMW te deside elimine frè abònman kontwovèsyal pou chèz machin chofe ki te lakòz yon dezòd nan mitan kliyan ane pase a. Kondiktè Alman an te fè fas ak repèkisyon lè li te prezante yon frè chak mwa $18 pou chèz chofe, yon karakteristik ki te deja espere kòm estanda. Mouvman an te pouse yon kominote entru yo ofri sèvis yo pou déblotché karakteristik nan pou moun ki pa vle peye anplis.

Pandan ke chofè US pa t afekte pa opsyon abònman sèlman, pwopriyetè BMW nan Almay, UK a, ak lòt peyi yo te oblije deside si yo peye siplemantè pou chèz chofe. Sepandan, nan yon entèvyou resan ak Autocar, manm konsèy BMW pou lavant ak maketing, Pieter Nota, te anonse ke chèz chofe kapab kounye a achte oswa refize nan pwen acha.

Nota te eksplike ke desizyon an pou elimine frè abònman an te kondwi pa akseptasyon itilizatè ki ba ak pèsepsyon kliyan an. "Moun yo santi ke yo te peye doub, ki te aktyèlman pa vre, men pèsepsyon se reyalite," te deklare. Li te rekonèt ke pandan ke BMW te vle bay yon sèvis siplemantè nan ofri opsyon pou aktive chèz chofe pita, li pa t 'resonans byen ak kliyan yo.

Konfli a te pwovoke plis atansyon lè de lejislatè ameriken yo, Paul Moriarty ak Joe Danielsen, te eksprime enkyetid yo e yo te konsidere entèdi pratik sa a. Yo te diskite ke konpayi machin yo pa ta dwe chaje konsomatè yo yon frè abònman pou karakteristik ki deja enstale sou veyikil la nan moman vant lan. Moriarty ak Danielsen te kwè ke pratik biznis sa yo te sèvi prensipalman pou ogmante pwofi antrepriz yo epi yo te vize pwoteje konsomatè yo kont ogmantasyon pri yo.

An jeneral, desizyon BMW pou elimine frè abònman chèz chofe a se yon mouvman pozitif ki adrese fidbak kliyan yo epi asire yon pwosesis acha pi transparan pou machin li yo.

