SIX Anonse Apwobasyon Regilasyon pou Derivasyon Byen Digital BME Clearing yo

SIX, yon founisè sèvis finansye Swis, te anonse ke BME Clearing, kontrepati santral Panyòl la (CCP), te jwenn apwobasyon regilasyon nan men Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) pou netwaye Bitcoin ak Ethereum avni. Sa a make yon etap enpòtan nan ekosistèm avantaj dijital la epi li demontre angajman SIX pou inovasyon ak sekirite.

BME Clearing pral prezante yon nouvo segman ki rele Digital Asset Derivatives, ki vize a envestisè enstitisyonèl yo. Segman sa a pral bay yon anviwònman ki an sekirite ak trè reglemante pou komès, netwaye, ak règleman lajan kach nan avni byen dijital. Entwodiksyon segman sa a se an repons a demann k ap grandi nan men enstitisyon pou aksè reglemante nan byen dijital yo.

José Manuel Ortiz, Head of Clearing and Repo Operations nan SIX, te eksprime plezi li nan apwobasyon regilasyon pou nouvo segman sa a. Li te mete aksan sou ke etap enpòtan sa a reflete devouman SIX pou bay enstitisyon, kliyan, ak envestisè pouvwa ak solisyon inovatè. Objektif la se kontribye nan kwasans kontinye nan ekosistèm avantaj dijital la epi asire yon eksperyans komès ki an sekirite ak efikas pou tout kliyan yo.

Lè yo jwenn apwobasyon regilasyon, BME Clearing kapab ofri enstitisyon yo yon avni reglemante pou jwenn aksè nan byen dijital tankou Bitcoin ak Ethereum. Mouvman sa a aliman ak enterè a ogmante ak adopsyon nan kriptografik lajan pami envestisè enstitisyonèl.

An jeneral, apwobasyon CNMV bay BME Clearing se yon devlopman enpòtan ki ranfòse angajman SIX pou inovasyon ak sekirite nan ekosistèm byen dijital la. Lè BME Clearing entwodwi segman Digital Asset Derivatives la, gen pou objaktif pou bay envestisè enstitisyonèl yo yon anviwònman ki an sekirite ak reglemante pou komès avni byen dijital yo.

