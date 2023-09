Zoom prezante Asistan dijital AI ki mache ak abònman

Zoom te revele nouvo asistan dijital jeneratif li ki mache ak AI, ki rele Zoom AI Companion. Asistan an pral enkli nan abònman peye Zoom yo san okenn frè adisyonèl. AI Companion ap disponib atravè platfòm Zoom an, li ofri karakteristik tankou rezime reyinyon, ekri mesaj, ak fidbak reyinyon an tan reyèl. Pandan ke kèk karakteristik yo pral disponib nan lansman, lòt yo pral lage nan prentan 2024.

Smita Hashim, Ofisye anchèf pwodwi nan Zoom, te mete aksan sou angajman konpayi an nan valè kliyan ak inovasyon ak entwodiksyon AI Companion la. Itilizatè yo pral kapab kominike avèk asistan an atravè yon panèl bò nan eksperyans reyinyon yo, epi Zoom gen plan pou elaji kapasite asistan an pandan ane kap vini an.

Anplis anons sa a, CEO Zoom Eric Yuan te reponn ak desizyon Microsoft te pran pou separe Microsoft Teams de Office 365 ak Microsoft 365 abònman. Yuan sigjere ke US Federal Komès Komisyon an (FTC) ta dwe konsidere envestige pwoblèm nan, menm jan ak kò a antikonpetisyon Inyon Ewopeyen an.

Salesforce lanse zouti pwodiktivite avanse pou Slack

Salesforce te prezante twa nouvo zouti pwodiktivite avanse pou Slack: Slack AI, Slack lis, ak nouvo kapasite automatisation. Slack AI entegre nan platfòm la epi li ofri karakteristik tankou rezime chanèl ak rezime fil. Lis slack pèmèt itilizatè yo swiv travay travay yo ak jere pwojè ak yon koule kominikasyon rasyonalize. Nouvo kapasite automatisation yo pèmèt itilizatè yo otomatize travay espesifik san yo pa ekspètiz kodaj. Devlopè yo kapab tou konstwi aplikasyon koutim ak Slack kòm lame a.

Noah Desai Weiss, Chief Product Officer nan Slack, te mete aksan sou konsantre konpayi an sou livrezon yon platfòm pwodiktivite entèlijan ak efikas ki pèmèt itilizatè yo fè pi bon travay yo. Slack AI ak Slack lis yo pral nan pilòt sezon fredi sa a, ak disponiblite jeneral pwograme pou 2024. Nouvo sant automatisation a pral disponib pita nan mwa sa a.

Microsoft fini sipò pou Skype nan ekip chanm yo, prezante facturation pou anrejistreman ak transkripsyon API

Microsoft te anonse ke Teams Rooms p ap sipòte koneksyon ak sèvè Skype pou Biznis ankò apati 1ye oktòb 2023. Chanjman sa a pral afekte yon ti kantite kliyan k ap itilize konfigirasyon lokal yo. Teams Rooms pral chanje sipò li nan sèvè Echanj la, ki deja itilize pa Desktop Ekip la.

An menm tan an, Microsoft te prezante bòdwo pou anrejistreman ak transkripsyon API li yo nan Ekip yo. Devlopè yo pral peye kounye a pou itilize API sa yo, ak anrejistreman koute $0.03 pou chak minit ak transcriptions pri a $0.024 pou chak minit. Microsoft te mete aksan sou benefis API sa yo pou devlopè yo kreye aplikasyon liy biznis (LOB) ak solisyon Vendeur Software Endepandan (ISV) pou plizyè lokatè, ki gen ladan rezime apèl, konesans oratè, swivi entelijan, ak fòmasyon ak onboarding.

