BeXide Studio pral montre yon jwèt ki pa anonse nan Tokyo Game Show 2023

BeXide, estidyo ki gen bon repitasyon li te ye pou jwèt popilè li yo tankou Doko Demo Issyo ak Super Bullet Break, te anonse ke li pral montre yon tit san anonse pou platfòm PlayStation 5, Switch, ak PC (vapè) nan Tokyo Game Show 2023. jwèt trè antisipe yo pral prezante ansanm ak jwèt BeXide te anonse deja, Persha and the Magic Labyrinth: Arabian Nyaights.

Vizitè nan evènman an pral gen opòtinite pou yo jwe tou de Persha ak Labyrinth majik la: Arabian Nyaights ak tit la ki pa divilge nan izolwa "Indie Games Corner". Kòm yon tretman espesyal pou jwè yo, BeXide pral ofri eksklizif Tokyo Game Show 2023 detantè kle Acrylic pou Persha and the Magic Labyrinth: Arabian Nyaights, osi byen ke yon kado orijinal separe pou jwèt la ki fèk anonse.

Tokyo Game Show 2023 pwograme pou pran plas soti 21 pou rive 24 septanm nan Makuhari Messe nan Chiba, Japon. Evènman jwèt sa a ki gen anpil konsiderasyon atire pwofesyonèl endistri, amater jwèt, ak medya atravè lemond, bay yon platfòm pou devlopè yo montre dènye kreyasyon yo.

Desizyon BeXide pou l prezante yon jwèt ki pa t anonse nan Tokyo Game Show 2023 te lakòz gwo eksitasyon pami fanatik yo ak kominote gaming yo. Avèk dosye estidyo a nan bay eksperyans jwèt agreyab ak inovatè, antisipasyon pou nouvo tit sa a se nan yon pi wo.

Sous: Gematsu.com